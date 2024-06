Katalin hercegné nem véletlenül viselte azt a kalapot, amit: szakértő árulta el jelentését

Sokan reménykedtek abban, hogy Katalin hercegné részt vesz majd az Egyesült Királyság egyik legnagyobb ünnepségén, és szerencsére így is lett. A hercegné mint mindig, ezúttal is kifogástalan öltözékben jelent meg, kalapjának ráadásul jelentése is volt.

Katalin hercegné nem véletlenül viselte ezt a kalapot

Forrás: WireImage/Trooping The Colour 2024 /Karwai Tang

Katalin hercegné nem véletlenül vette fel éppen ezt a kalapot

A Trooping the Colour minden évben nagy eseménynek számít az Egyesült Királyságban, nem volt ez másként idén sem. Katalin megjelenése csak emelte az ünnep fényét, és persze a rendezvény iránti érdeklődést. A hercegné hosszú ideje nem jelent meg nyilvánosság előtt, betegségének bejelentése óta most volt először látható. És mint mindig, természetesen ezúttal is kifogástalan öltözékben láthattuk őt, ráadásul úgy tűnik, az is fontos volt számára, hogy ne akármilyen kalapot vegyen fel erre az eseményre. Egy szakértő árulta el, mit jelent Katalin fejfedője.

A walesi hercegné kalapválasztása "finom tisztelgés volt Károly király előtt". Bár megjelenését sok királyi rajongó és szakértő nagyon várta, Katalin a hírek szerint arra törekedett, hogy elterelje magáról a figyelmet, és Károly király kerüljön a középpontba. "Katalin megdöntötte a kalapjának karimáját, hogy részben elrejtse az arcát" - árulta el a szakértő, így kívánt kikerülni a középpontból.