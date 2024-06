Szájról olvasó árulta el, milyen beszélgetés zajlott Katalin hercegné és Károly között

Először jelent meg a nyilvánosság előtt Katalin hercegné azóta, hogy bejelentette betegségét. Nagy meglepetést okozott azzal, hogy ő is részt vett a Trooping the Colour nevű eseményen, és együtt nézte a légierő gépeit a királyi család többi tagjával. Most kiderült, milyen beszélgetések is zajlottak köztük a műsor alatt: egy szájról olvasó fedte fel.

Ezt mondta Katalin hercegné Károly királynak

Forrás: GC Images/Trooping The Colour 2024 /Neil Mockford

Szájról olvasó árulta el: ez a beszélgetés zajlott Katalin hercegné és Károly között

Miután folyamatosak voltak a találgatások arról, hogy Katalin részt vesz-e a Trooping the Colour ünnepségen, a hercegné kiadott egy nyilatkozatot, amelyben hivatalosan is megerősítette, ott fog állni a királyi család többi tagjával a Buckhingam-palota erkélyén. Ez volt az első nyilvános megjelenése azóta, hogy bejelentette a betegségét, így mindenki árgus szemekkel figyelte a hercegnét, aki sok csodás pillanattal ajándékozta meg az embereket. Egy szájról olvasónak köszönhetően pedig az is kiderült, hogy milyen beszélgetés zajlott az erkélyen a királyi család tagjai között, miközben a légierő gépei száguldottak el a fejük felett.

"Mindannyian szétszéledtek" - mondta Katalin, miközben Lajos herceg izgatottan szólítgatta édesapját. "Papa, papa, papa, nézd ezt a sok színt!" - mondta Lajos, amire Vilmos csak annyit válaszolt: "Igen!" Amikor pedig az ünnepség véget ért, Katalin Károlyhoz fordult. "Olyan sokan vannak!" - mondta Katalin, mire a király csak egy igennel választolt.