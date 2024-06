Palvin Barbi ismét egy pucérruhában mutatta meg idomait

A pucérruhák még mindig a virágkorukat élik, hiszen mi lehetne dögösebb annál, ha egy öltözék el is és fel is fedi az idomokat. Most épp Palvin Barbi mutatta meg, mennyire jól áll neki egy ilyen darab.

Palvin Barbi ismét dögös

Forrás: © JLPPA/Northfoto

Palvin Barbi pucérruhában hódít

Az idei Met-gálán is a meztelen ruhák hódítottak, és bár a nevük alapján azt hihetnénk, hogy az ilyen öltözetek nagyon keveset hagynak a képzeletre, még a pucérruháknak is vannak visszafogottabb típusai. Egy ilyenbe öltöztették nemrég Palvin Barbit, akitől azért nem áll távol az ennél átlátszóbb összeállítások viselése sem. Nos, azért ez a darab is igen kihívó, de a stílusa romantikus hangulatot kölcsönöz a ruhának, míg a mély dekoltázsa igazán szexivé teszi.