Ez most a legtrendibb vízálló lábbeli - Esős időben is lehetünk stílusosak!

Egyre több helyen jelennek meg azok az esőcipők vagy esőbakancsok, amelyek sokkal csinosabbak, mint a hagyományos vízálló lábbelik, a gumicsizmák. Masszívabb talpuknak köszönhetően nem csúsznak a sárban, nem áznak be, nem kell minden pillanatban a lábunk elé nézünk, hova is lépünk. A lábbelik oldalán szinte kivétel nélkül van egy gumírozott betét, így a fel- és lehúzás is gyors és könnyű. Sok helyen találtunk színes és mintás darabokat is, de több fazon is elérhető klasszikus feketében és bézsben is.

Lenge nyári ruhákhoz is jól mutat a gumi bokacsizma.

Forrás: https://www.instagram.com/hunterboots/

Mivel viselhetjük az esőbakancsokat?

Tulajdonképpen mindennel! Egy világos színű, bézs vagy fehér esőbakancsot egy lenge nyári ruhához is felvehetünk - nem feltétlen van hideg, amikor esik az eső, sokszor alig hűl le a levegő -, de jól mutat a most divatos midi szoknyákoz is, rövidnadrággal és farmerral is szuper. Világos árnyalatú nyári pulcsikhoz és kardigánokhoz is felhúzhatjuk.

Ezek a cipők a fesztiválokon is nagyon jó szolgálatot tesznek: kényelmesek, vízállóak, tényleg bármihez felvehetjük, ráadásul a tisztításuk is egyszerű, csak csap alá tartjuk, és kész is. A lábunk sem fülled bele ezekbe, mint a klasszikus gumicsizmákba, alacsony száruk miatt jól szellőznek.

Összegyűjtöttük nektek a legcukkibb esőbakancsokat, reméljük, galériánkban találtok olyat, ami nektek is tetszik!