A kiegészítők fontossága – hogy ne legyen „unalmas” a fürdőruha

Kalapok terén a választék szinte végtelen: a széles keretű napszemüvegekkel és a fonott szalmakalapokkal, a divat szempontja mellett, fejünket is védhetjük a káros UV-sugaraktól. A szemüvegek, amellett hogy divatos kiegészítők, a szemünk óvásában is fontos szerepet játszanak, így érdemes olyan modelleket választani, amelyek egyaránt védik a szemünket, és illeszkednek stílusunkhoz. Ezek a kiegészítők praktikusak, ugyanakkor lehetővé teszik számunkra, hogy egyéni stílusunkat is kifejezzük, így biztosítva, hogy mindig magabiztosan érezzük magunkat a vízparton vagy a medencénél.

A fürdőruha és kiegészítői

Nem túlzás azt állítani, hogy a megfelelő kiegészítők nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a napsütéses hónapokban jól érezzük magunkat. A stílustanácsadók szerint a fürdőruha viselése sem válik egyhangúvá. Olyan cipőt érdemes választani, amiben elsüllyedés nélkül tud sétálni a fűben.

A nyári öltözködés öröme, hogy jó hangulatú viselet. Olyan szandált válasszon, amelyben későn is kint tartózkodhat, és olyan ékszereket, amelyek életben tartják a szabadság hangulatát, a két hét elmúltával is, illetve olyan kalapokat, amelyek azonnali csillogást biztosítanak.

Ezek a fürdőruha mellett a stílust is jelenthetik azoknak, akiket érdekel a divat, de túl elfoglaltak ahhoz, hogy sokat foglalkozzanak vele. A megfelelő kiegészítőkkel anélkül frissítheti fel nyári megjelenését, hogy ténylegesen megváltozna.

Ezek amolyan kis plusszal rendelkező csodák. Válasszon a meglevő fürdőruha mellé olyan pluszt, amely felfrissíti megjelenését, vagy vásároljon újat a fürdőruha-kollekció széles választékából. A hordtáska például sokat elárul viselőjéről, ízléséről és életmódjáról is. A legjobb nyári táskák emlékeztetnek rá, hogy ez az év legjobb része, és ki kell hoznunk belőle a legtöbbet. Válasszon citrusos színeket, vagy fehérített, halvány semlegeseket a sötét bőrből készült darabok helyett. A szalma mindig működik, vagy akár egy törölköző is – bármi, amitől frissességgel telinek tűnik, még akkor is, amikor laptopot és csomagolt ebédet visz magával.