Rita Ora semmit sem hagyott a képzeletre: átlátszó maxiruhát viselt melltartó nélkül

Rita Ora nagyon keveset hagyott a képzeletre: ruhája teljesen átlátszott, nem csak az alsóneműjét, a mellbimbóit is látni lehetett. Ennek ellenére magabiztosan vonult be a koncertre, és pózolt a fotósoknak, cseppet sem zavarta, hogy mindene kilátszik. A csillogó ruhához fekete western csizmát, és szegecses táskát viselt. A róla készült fotókat itt nézheted meg.

Rita Ora csillogó meztelenruhát választott a Girls Aloud koncertjére

Forrás: Profimédia

Rita Ora elsírta magát a koncerten

Az énekesnő nagyon meghatódott a Girls Aloud koncertjén, el is sírta magát, amikor a zenekar mellrákban elhunyt tagjára, Sarah Hardingra emlékeztek. Rita a férjével, Taika Waititivel együtt vett részt az eseményen, aki kedvesen meg is vigasztalta őt, miközben a könnyeit törölgette.

Sarah Harding, a Grils Aloud tagja 2020 augusztusában jelentette be, hogy mellrákkal küzd. Később, 2021 márciusában arról számolt be, hogy a daganat már testének más részeire is átterjedt. Azt írta akkor, hogy az orvosai szerint nem éri meg a karácsonyt. Igazuk is lett, Sarah 2021 szeptemberében, 39 évesen elhunyt.