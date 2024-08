Meghan Markle Diana fülbevalóját viselte Kolumbiában - Az ékszert Harry örökölte

Kolumbiába kapott meghívást Harry herceg és felesége, Meghan Markle. Utazásuk második napján Bogotában látogattak meg egy helyi iskolát. Az alkalomra a hercegné egy háromnegyedes fekete nadrágot, fehér blúzt, a már többször látott Chanel balerináját és egy barna zakót választott, szettjét pedig a Diana hercegnétől örökölt pillangós fülbevalóval egészítette ki.

Harry herceg és Meghan Markle Bogotában

Forrás: Archewell Foundation via Getty

A drágakövekkel kirakott arany fülbevalót Diana hercegné csak egyszer viselte nyilvánosan, 1986-ban, amikor Károllyal Kanadába látogattak. Harry herceg ekkor még kisbaba volt.

Diana és Károly 1986-ban Kanadában

Forrás: Getty Images

Meghan tudatosan választotta ezt az ékszert az iskolalátogatásra, hiszen Diana óvónőként dolgozott Londonban, mielőtt a királyi család tagja lett. A haját sem véletlen fogta kontyba, azt akarta, hogy fülbevaló mindenki számára jól látható legyen.

Meghan Markle Diana fülbevalóját viselte Kolumbiában

Forrás: Archewell Foundation via Getty

Markle egyébként nem először viselte ezt az ékszert, először 2018-ban láthattuk rajta Ausztráliában, nem sokkal azután, hogy Harryvel bejelentették, gyermeket várnak.

„Diana továbbra is kiemelkedő szerepet tölt be Harry életében, és ennek következtében Meghanéban is” - mondta egy forrás a Page Sixnek korábban azzal kapcsolatban, hogy Markle hozzáférhet Diana ékszerkollekciójához. „A herceg több munkáját is az anyukája inspirálta, és nyilvánvaló, hogy még mindig nagyon sokat jelent neki. Hogy olyan ékszert ajándékoz a feleségének, ami egykor az édesanyjáé volt, nagyon sokat elmond."

Harry herceg és Meghan kolumbiai útja

Sussex hercege és hercegnéje csütörtökön érkeztek a kolumbiai fővárosba, Bogotába, hogy támogassák azokat a kezdeményezéseket, amelyek a gyermekek online veszélyektől való védelmét célozzák. Harry herceg és Meghan Markle Francia Márquez alelnök meghívására érkezett a négynapos látogatásra.

Az érkezés napján Harry herceg és Meghan Markle meleg fogadtatásban részesült Márquez és párja, Rafael Pinillo részéről. A találkozó, amely körülbelül 30 percig tartott, az alelnök rezidenciáján zajlott, ahol itallal és pan de bonoval (kolumbiai sajtos kenyér) fogadták őket, mielőtt ajándékokat cseréltek volna.