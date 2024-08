Meghan irányításmániája mindenkit elüldöz: a szakértő kiteregette a szennyest a hercegi párról

Többször felmerült már a pletyka és több régebbi alkalmazott is nyilatkozott az ügyben, hogy nem egyszerű Meghan Markle-nek és Harry hercegnek dolgozni. Sussex hercegnéjének például még mindig nem sikerült vezérigazgatót találnia új főző- és életmódüzlete, az American Riviera Orchard számára, annak ellenére, hogy több jelöltet is meginterjúvolt. Állítólag a hercegné nagyon maximalista és munkamániás, már hajnali 5-kor képes e-mailekkel bombázni az alkalmazottait, lehet, ez az attitűd is hozzájárulhat ahhoz, hogy nehezen találnak embereket Harryvel.

Meghan Markle nem tudja kiadni a kezéből az irányítást

Most pedig mindössze három hónap után felmondott a kabinetfőnökük, Josh Kettler. Josh Kettler májusban, a sussexi herceg pár nigériai körútja előtt foglalta el a vezetői posztot. Úgy tudni, hogy Kettlert próbaidőre vették fel, és a döntés, hogy elválnak útjaik, kölcsönös volt, mivel mindkét fél egyetértett abban, hogy nem volt megfelelő a pozícióra.

Ezt azonban egy királyi szakértő igen kétségesnek találta, hiszen Kettler éppen Harry és Meghan kolumbiai útja előtt hagyta ott a párt. A kizárólag az OK-nak nyilatkozó Jennie Bond, a BBC korábbi királyi tudósítója a következőket mondta a vezérkari főnök távozásával kapcsolatban: "A lemondás időpontja határozottan nagyon kínos, mivel a kolumbiai látogatás előtt mondott le. Feltehetően Harrynek és Meghannek van valakije, aki elég gyorsan, akár ideiglenesen is Josh Kettler helyébe tud lépni. Ha valóban közös megegyezés szerint mondott volna fel Kettler, akkor biztos megállapodtak volna egy sokkal ideálisabb időpontban a távozásra, nem a »kvázi királyi« utazás előtt tették volna ezt meg."

Jennie így folytatta: "Nehéz nem levonni azt a következtetést, hogy Harry és Meghan kemény munkáltatók, és gyanítom, hogy nekik, vagy legalábbis Meghannak nehéz átadni az irányítást, átruházni a felelősséget, és engedni, hogy munkatársaik foglalkozzanak a dolgokkal. A mostani események nem segítenek eloszlatni azt a benyomást, hogy nehéz a párral együtt dolgozni".

Jennie korábban „abszolút kontrollőrültnek” bélyegezte Meghant a Talk TV-nek adott interjújában. "Meghan abszolút kontrollőrült, és valójában ebben rejlik a probléma. Élete minden területét irányítani akarja – ő egy független, csodálatos, szókimondó feminista nő, aki a királyi családba került... de ő nem csapatjátékos, nem szokott hozzá, hogy bármilyen módon is átadja az irányítást."