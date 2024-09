Salma Hayek bikinis fotókkal ünnepelte 58. születésnapját: „Ezek közül egyik sem régi!"

„Születésnapi bikinidömping, boldog 58. születésnapot nekem! Utóirat: ezek közül egyik sem régi” - hívta fel a figyelmet arra Salma Hayek, hogy rajta bizony nem fog az idő. A posztját a #grateful (hálás) hashtaggel zárta, amellyel minden bizonnyal arra utalt, hogy hálás a sorsnak az életéért.

Salma Hayek 58 éves lett, ami az alakját elnézve szinte hihetetlen

https://www.instagram.com/salmahayek/

A képek között mindenféle van, bikinis, fürdőruhás, és harisnyatartós is, a legtöbb fotó pedig egy jachton készült. A lapozgatós galériát több híresség is kommentálta.

„BOMBAAAAAA” - írta Camila Morrone, 27 éves modell, míg a 66 éves Sharon Stone - aki szintén szeret magáról szexi képeket posztolni - boldog szülinapot kívánt.

„Sokkal jobban nézel ki 58 évesen, mint a legtöbb 20, 30 éves nő” - jegyezte meg egy rajongó, míg egy másik hitetlenkedve írta: „58?? Nem hiszem el!Mi vaaaan? Nem lehet így kinézni!"

Salma Hayek megmutatta, hogyan rejti el ősz hajszálait

A látszat ellenére az idő természetesen a színésznőn is nyomott hagyott, őszülő halántékát tavaly mutatta meg Instagramon, majd azt is prezentálta, hogyan rejti el a fehér hajszálakat anélkül, hogy hajat festene.

„Itt egy tipp, hogyan rejtheted el az ősz hajszálakat festés nélkül... Ne viseld a napszemüvegedet a fejedre tolva! Add tovább a bölcsességet!" - humorizált a fotók alatt az Alkonyattól pirkadatig színésznője.

A színésznő szerint az örök fiatalság titka a meditáció

Salma Hayek egy korábbi interjúban elmesélte, hogy fantasztikus formáját a meditációnak köszönheti. Szerinte ez az örök fiatalság titka.

„Tényleg hiszem, hogy ez az. Az emberek azt mondják, hogy az edzés, szerintem meg a meditáció. Meg kell találnod a saját utadat. Számomra az edzés nehéz... Nagyon nagy önfegyelem kell hozzá, ami nekem nincs. De a meditáció akár lehet egy séta a parkban is... Ha csak ülsz az adott pillanatban magaddal és ezt meg is éled, az már meditáció. Én ezt minden nap csinálom" - mesélte a gyönyörű színésznő, aki a meditáció mellett nyilván a tökéletes genetikájának is köszönheti külsejét.