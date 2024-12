A legújabb őrült trend a ruha inggel: csinosabb, mint gondolnád

Egy újabb divattrend ütötte fel a fejét, amit nemcsak a közösségi médiában, de a világ divatfővárosaiban is egyre népszerűbb. Akiknek kicsit tovább tart felöltözni, mint az átlagnak, és döntésképtelenek, mert annyi jó ruhájuk van, de mégsem tudják mit vegyenek fel, miközben az időjárást is figyelembe kell venniük, azoknak a ruha inggel a megoldás a problémákra. Szerencsére többféle megoldás létezik ennek a kivitelezésére is, mi pedig úgy állítottuk össze a szetteket, hogy könnyen beszerezd őket a high street üzletekből és webshopokból.

A ruha inggel trend sikessebb, mint gondolnánk.

Forrás: Getty Images

Ruha inggel - Őrült, de működik!

A ruha farmerral nagyon népszerű volt, de elég retro, a ruha inggel viszont elegánsabb, divatosabb és modernebb verzió azoknak, akik szeretnek rétegezni, szeretnék újraviselni nyári ruháikat télen is, és szeretik az izgalmas, nem hétköznapi szetteket. Akár egy blézerruhát dobnál fel, akár egy miniruhát viselnél újra, mutatunk egy-két különleges szettet, amivel te is megtanulhatod a ruha inggel trend viselésének szabályait.

A klasszikus megoldás

Van egy csinos ruhád, amit szeretnél jól kihasználni és többször viselni, de túl nyárias, ünnepi vagy egyszerűen nem tudod, hogy viseld? Vegyél alá egy egyszerű fehér inget és máris kész a szett. Viseld magassarkú csizmával és máris fel tudod venni egy különleges alkalomra vagy az irodába. Ahhoz, hogy extra legyen a szett, játssz az anyagokkal. Viselj selyemszatén inget és lakkos csizmát.

Hosszú ujjú selyem ing, ár: 38 490 Ft, Pánt nélküli ruha, ár: 16 995 Ft, Sandy Booties, ár: 96 990 Ft

Forrás: intimissimi.com, zara.com, hoegl.com

Koordináld a színeket

Nem muszáj fehér ingben gondolkodnod, hiszen a mintás és színes ingek is kifejezetten csinosak. Ha éppen a kedvenc pink ruhádhoz van kedved, akkor viseld babarózsaszínnel és máris kész a szett.

Ehhez válassz egy hosszabb csizmát, hogy ne fázz a téli hidegben.

Testhez álló ráncolt ing, ár: 9 995 Ft, Magassarkú combcsizma, ár: 29 995 Ft, Szatén maxiruha, ár: 11 595 Ft

Forrás: pullandbear.com, bershka.com, reserved.com

Minél nagyobb annál jobb

Válassz puffos ujjakat, oversize méreteket, mintákat és mindent, ami több, mint amit megszoktál. Keverd az anyagokat bátran és hagyd, hogy az eredmény nőies, de játékos legyen.

Szaggatott rövid farmerruha, ár: 19 995 Ft, Ecco bokacsizma, ár: 72 000 Ft, Túlméretezett ing, ár: 15 995 Ft

Forrás: shop.mango.com, ecipo.hu, hm.com

Válassz aszimmetrikust

Csak azért, mert egy ruhának csak az egyik oldalon van pántja és úgy néz ki, mint amit csak partiba viselhetsz, még könnyen hordható inggel. Válassz egy szűkebb fazonú, testhez feszülős inget, kombináld jól a színeket és készen is vagy. Viseld cowboy stílusú csizmával és még egy kicsit extrábbnak is fog tűnni.