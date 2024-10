5 nadrág, ami nem hiányozhat a gardróbodból

Az őszi divattrendek kapcsán már sok minden hallhattál arról, hogy mibe érdemes befektetni a szezonban, mi viszont most olyan alapdarabokat szeretnénk mutatni, amelyek újra visszajöttek a divatba, nagyobb a választék belőlük, ezáltal könnyebben megtalálod a stílusodhoz és személyiségedhez illőt. Ez az 5 nadrág évek múlva is stílusos lesz.

5 nadrág fazon, aminek helyet kell csinálnod a gardróbodban Forrás: Getty Images/Street Style

5 nadrág, amit érdemes beszerezned

Az őszi trendek főleg a kötöttekre, rétegekre és őszies színekre fókuszálnak. A nadrág egy minden szezonban hasznos dolog, ezért nem is kifejezetten gondoljuk végig, hogy érdemes néhány darabot külön őszre beszerezni. Az őszi trendek része a bőr visszatérése, illetve a bő szárú nadrágok, melyek közül a hordószárú nadrág kiemelt szerepet kapott. Ezek olyan darabok, amelyeket, ha ügyes voltál, már évekkel ezelőtt beszereztél, és most csak előkapod őket a szekrényből. Ha viszont most kaptál kedvet ahhoz, hogy beszerezz például egy pár szépen szabott fekete nadrágot, akkor nagyon jól teszed, hiszen ez is alapdarab és könnyebb viselni, mint gondolnád.

Mutatjuk az 5 alapdarabot, ami nem hiányozhat a szekrényedből

1. Bő szárú nadrág

Legyen szó farmerről, lenről vagy egy könnyű kötött anyagról, egy pár bő szárú nadrág kellemes viseletet nyújt, elegánssá teszi a szetted és nagyon kényelmes is lengesége miatt. Testalkatodtól függően választhatsz magas derekút vagy alacsonyabb derekút. A szárat tekintve találsz majd átlagos bő szárú fazont, de az extra bő szárú fazonok is különlegesek. Válassz olyat, amiben kényelmesnek és csinosnak érzed magad. A bő szárú nadrágot könnyen viselheted a hétköznapokra sneakerrel, vagy elegáns szettekhez is. Ezúttal egy hétköznapi szettet raktunk össze pólóval, szőrös rövid kabáttal és sneakerrel.

Pliszírozott, bő szárú nadrág, ár: 9 995 Ft, Calvin Klein Jeans bőr sportcipő, ár: 30 990 Ft, Csíkos bordázott póló, ár: 6995 Ft

Forrás: reserved.com, answear.hu, shop.mango.com

2. Bőrnadrág

Bőr vagy műbőr, ezt rád bízzuk. Lényeg a bőr hatás, ami biztosítja a különleges látványt, anélkül, hogy túlöltöznél. A bőr nadrág szintén egy univerzális darab, mert bakanccsal és magassarkú platformos cipővel is vagány. A bőr nadrából is találsz majd culotte, hosszú, mgasderekú vagy bő szárú verziót, így arra bátorítunk, hogy kísérletezz, találd meg a kedvenced és a legkényelmesebbet. Összeraktunk egy olyan szettet, ami könnyed, letisztult, de nagyon jól érvényesül benne ez műbőr nadrág.