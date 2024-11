A rétegzés nem egyszerű feladat, hiszen több ruhadarabra van szükség a tökéletes eredmény eléréséhez, de nem kell egy teljes új ruhatár ahhoz, hogy rétegezni tudj, azt azonban szükséges tudni, milyen ruhadarabok is lapulnak a szekrényben, és szem előtt kell tartani, milyen alkalomra mész, és hogyan tudsz erőfeszítés nélkül rétegezni.

Forrás: Getty Images Collage by Sarah Olivieri

Rétegzés profi módon

A réteges öltözködés elengedhetetlen része lesz az őszi és téli hideg napoknak, hiszen nem szeretnénk megfázni. Mindeközben szeretnénk jól és stílusosan is kinézni. A divatheteken rengeteg olyan outfitet láthattunk, amelyek 2, 3 vagy akár 4 egymásra vett ruhadarabot is tartalmaztak. Az ilyen szettek könnyen utánozhatók a hétköznapokban is.

Ami elég hamar feltűnhet az az, hogy a legnagyszerűbb szettek jól kombinált alapdarabokból álltak, amelyek divatos és sikkes megjelenést eredményeztek. Az egyszerű pólók, blézerek és kötött ruhadarabok minden gardróbban megtalálhatók, így nem lesz nehéz dolgod, amikor rétegzésre kerül a sor. Mutatunk néhány egyszerű réteges outfitet.

A kulcs az alapdarabokban rejlik

A fekete nadrág, a kék farmer, egy fehér ing, fehér póló és fekete bőrkabát mind alapdarabok, amiket sokszor, sokféle outfittel, sokféleképpen tudsz viselni. Amikor ezeket együtt viseled érdemes figyelni az anyagokra és textúrákra. A fehér ing, kardigán, motoros bőrkabát és farmer egy egyszerű, de annál sikkesebb outfit. Próbáld ki bő szárú farmerrel vagy válassz olyan inget, ami fodros, esetleg mintás. Loaferrel, snekaerrel és magassarkúval is jól néz ki, a táska pedig már rajtad múlik.

1. Wide leg közepes derekúfull lenght jeans ár: 11.995 Ft, 2. Gyapjúszálas kardigán ár: 11 595 Ft, 100% bőr dzseki ár: 39 995 Ft, 4. Lágy esésű fodros ing ár: 8,995 Ft Forrás: zara.com, reserved.com, shop.mango.com, stradivarius.com

Tetőtől talpig majdnem feketében

A fekete ruhák rétegzése a legegyszerűbb, mert mindegy, hogy milyen textúrát vagy anyagot választasz, az eredmény látványos lesz. A fekete nemcsak karcsúsít, de nagyon nőies is, viszont a teljes fekete szettek helyett érdemes megtörnöd picit az egybefüggő színt. Válassz egy világoskék vagy fehér inget a szettedbe. Viselj olyan darabokat, amiknek a mintája vagy a szabása feltűnő, így nem fogsz unalmasnak tűnni. Nyugodtan válassz oversized darabokat is.