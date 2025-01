Ivanka Trump összeöltözött 13 éves lányával: pirosban tündököltek - FOTÓ

Ivanka Trump egy Suzannah London által tervezett kabátruhát viselt, amely olasz gyapjúkreppből készült. A divatház az Instagram-oldalán is kiemelte az anya-lánya összeállítás különlegességét: „Egy különleges anya-lánya pillanat, tele eleganciával és stílussal. Klasszikus piros masnik és gyönyörű, hagyományos anyagok tökéletes szabással.”

Ivanka Trump és családja

Forrás: https://www.instagram.com/ivankatrump/

Arabella Kushner szettje szintén a letisztult eleganciát tükrözi. Piros, térd alá érő kabátjához fekete bőrcsizmát párosított - pont, mint az édesanyja, ős is Suzannah London ruháit viselte. A márka a brit királyi család tagjainak, köztük Katalin hercegnének is nagy kedvence. A walesi hercegné is viselt már hasonló piros kabátot III. Károly koronázása előtt egy eseményen.

Ivanka Trump lehet az új divatikon

Nem ez az első alkalom, amikor Ivanka Trump ruhaválasztása ekkora figyelmet kap. Donald Trump beiktatása után is elegáns megjelenéséről cikkeztek a külföldi lapok. A ceremónián egy különleges, Givenchy Haute Couture ruhát viselt, amely eredetileg Audrey Hepburn számára készült a Sabrina című filmhez. A fekete-fehér összeállítás időtlen eleganciát sugárzott.

Ivanka Trump három gyermek édesanyja. Lánya, Arabella Kushner mellett két fia van: Joseph (10) és Theodore (8).