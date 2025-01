5 téli kiegészítő, ami sokkal menőbb, mint egy kötött sál

A téli kiegészítők 2025-ben is izgalmasak, az anyagokkal, a színekkel és a stílusokkal is játszhatunk. A trendek terén megjelennek a feltűnő, élénk színű darabok, a klasszikus, old school stílusú kiegészítők, de a legnagyobb kedvencek sem tűnnek el a süllyesztőbe, hisz időről időre mindig visszatérnek valamilyen formában. Ha te sem szeretnél lemaradni, most megmutatjuk, milyen kiegészítőt érdemes beszerezned, amivel könnyedén feldobhatod, vagy akár át is alakíthatod a már meglévő ruhatáradat. Íme, tehát egy stílusos útmutató az elengedhetetlen téli kiegészítőkről, amelyek minden összeállítást nőiessé varázsolnak. Felkészültél?

Téli kiegészítők: ezeket a darabokat szerezd be idén télen

Forrás: Shutterstock

5 téli kiegészítő: nőies részletek a legnagyobb mínuszokban is

1. Lenge kendők: a stílusos megjelenés kulcsa

Egy finom anyagú sál, pl. selyem vagy kasmír, nemcsak a hideg ellen véd, hanem hozzáad egy kis eleganciát is a megjelenésedhez, így néhány szép kendővel mindig megéri kibővíteni a ruhatáradat. Ha a reggeli rohanásban egy élénk színű, mintás kendőt választasz, úgy máris senkinek sem fog feltűnni, hogy valójában ugyanaz a felső, van rajtad, mint az előző nap. A kendővel bármilyen egyszerű ruhát feldobhatsz és viselésének egyik legklasszikusabb módja, ha egyszerűen a nyakadba kötöd.

Ár: 3.700 Ft

Forrás: shein.com

2. Divatékszerek: a szezon legtrendibb választása

Kedvenc ékszereinket gyakran évekig őrizgetjük, és nem jellemző, hogy a ruhákhoz, táskákhoz hasonlóan félévente lecserélnénk őket. Akár ajándékba kapott, akár vásárolt darabról van szó, mindegyik ékszernek megvan a maga érzelmi-lelki értéke. Ezért különösen fontos, hogy be tudd építeni a már meglévő ruhatárad alapdarabjai közé, hiszen a divatékszerek egyéni stílusod legjobb kifejező eszközei.

Ár: 34.000 Ft

Forrás: Forrás: Pandora

3. Magas sarkú csizma: a nőiesség megtestesítője

A jól megválasztott, kényelmes magas sarkú nőiességet sugároz és kiemeli a testalkatot. Így télen sem hiányozhatnak egyetlen cipőrajongó szekrényből sem a hétköznapok sokoldalú jolly jokerei, a hosszú szárú, magas sarkú csizmák, amelyek mindennel jól mutatnak: harmonikusan kiegészítik a visszafogott, hétköznapi, farmeres vagy teljesen monokróm összeállításokat és hozzáadják azt a bizonyos pluszt a megjelenésedhez. Sőt, akár egy elegánsabb kötött ruhával vagy kosztümmel is csodásak, lazítva a szett komolyságát.