5 kényelmes női csizma, amit idén télen imádni fogsz

A kényelmes női csizma egyik nagy előnye, hogy nem esünk el benne a jégen. A tűsarkú csizmák valóban nagyon dögösek, de valljuk be, szinte hordhatatlanok a téli hónapokban. Jó, ha van egy szexibb darab is a gardróbunkban, de a havas, jeges, latyakos utakra szükségünk van egy kényelmes, praktikus darabra is, amiben nem kell állandóan egyensúlyoznunk és attól rettegnünk, hogy mikor esünk el. Manapság, ha cipődivatról van szó, szerencsére kedvünkre válogathatunk a szebbnél szebb darabok és izgalmas stílusok között, a klasszikustól az extravagánsokig. Rohanós hétköznapokon azonban, olyan lábbelire van szükségünk, amelyben helyt tudunk állni egész nap. Egy olyan hű társara, ami komfortos, ugyanakkor tökéletesen illik a megjelenésünkhöz.

5 kényelmes női csizma, ami sosem megy ki a divatból

Forrás: Shutterstock

Kényelmes női csizma fazonok, amik minden stílushoz passzolnak:

1. CCC kényelmes női csizma: szőrmókban az erő

A szabadtéri sportok szerelmeseinek legnagyobb örömére végre beköszöntött a valódi tél, amikor a könnyed lábbeliket végre felváltják a trendi bokacsizmák. Az üzletek kínálatában idén a legkényelmesebb darabok kaptak helyet, amelyekből ezúttal mindenki megtalálja a hozzá leginkább illőt. Ráadásul új kedvencünket is felvehetjük, a vastagon bélelt divatos bokacsizmát. Ezt a darabot bátran kombinálhatjuk sportos darabokkal, de elegánsabb összeállításokkal is; farmerrel, kötött ruhával vagy pulóverrel és rakott szoknyával.

Ár: 12.495 Ft

Forrás: CCC

A csizmák terén nemcsak a fazonokkal, de a színekkel is lehet fokozni az összképet!

2. Deichmann kényelmes női csizma: a trendteremtő

A vagány loaferek és a mokaszinok mellett a lapos talpú bokacsizmák is hódítanak idén télen. A színek terén az örök fekete mellett megjelennek a bézses árnyalatok és a bordó színek. Számos magassarkú lábbeli kap reflektorfényt a szezonban, ám a letisztult, elegáns bokacsizmák sem hiányozhatnak a repertoárból, amiket most kedvünk szerint mixelhetünk. Egy jól kitalált outfittel kifejezetten csinosak, rengetegféleképpen variálhatóak és nagyon kényelmesek.

Ár: 17.990 Ft

Forrás: Deichmann

3. Reserved kényelmes női csizma: sikkes minden alkalomra

Sokan talán túl provokatívnak és közönségesnek tartják a combcsizmát. De ez a világhírű fazon – ami még Julia Roberts égig érő lábain indult világhódító útjára – már évek óta jelen van a divat világában, és egy jó darabig nem fog eltűnni. A térdig érő csizma tökéletesen passzol a rövidebb ruhákhoz, szoknyákhoz, de midi fazonú darabokkal és szűk fazonú nadrágokkal is jól működik. A lényeg, hogy olyan darabot válasszunk, ami kényelmes, praktikus és minden szetthez passzol.