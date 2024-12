Diana hercegné is rajongott érte: az elegáns kiegészítő, ami minden szettet egyedivé varázsol

Diana hercegné alkalmi ruhái mindig is a hercegnői stílust testesítették meg. Álomszép, királynői ruháit nemes, fényűző anyagokkal és elegáns színhasználattal kombinálta. Bár kezdetben visszafogott, bájos, kislányos megjelenéséről volt ismert, a későbbiekben, ahogy tapasztalt, érett nővé vált, úgy lett stílusa is sokkal magabiztosabbá, nőiesebbé. Egyrészt a ruhái mindig tisztelettel képviselték a királyi család protokollját, másrészt hűen tükrözték Diana walesi hercegné egyedi stílusát is.

Diana hercegné öltözködési stílusa még több évtized távlatából is irigylésre méltó

Diana hercegné stílusa - Ami bizony ma is megállná a helyét

A The Crown sorozat óta ismét feléledt Diana hercegné stílusa iránti rajongás. Ez mondjuk nem is csodáljuk, hiszen már életében is meghatározó személyiség volt. Lady Diana személye ráadásul ma is sokak számára szolgál stílusikonként. Nem véletlen, hogy a divatvilágban időről időre felbukkannak olyan darabok tőle, ami az ő esetében pillantok alatt stílust teremtett, és mind a mai napig több millió nő számára jelentenek inspirációt az öltözködés terén, mint például a nyakkendő.

Nyakkendő – ami minden alkalomra tökéletes

Állásinterjú, keresztelő vagy üzleti tárgyalás? Egy nyakkendő minden esetben növelheti a férfiakból sugárzó erőt és magabiztosságát – feltéve, ha megfelelően viselik. A férfiak ruhatárából immáron hosszú évtizedek óta előszeretettel emelnek ki a nők egy-egy darabot, ez a hagyomány pedig idén sem változik. Ezúttal a nyakkendőn a sor, hogy kicsit felfrissítsük a róla alkotott képünket, és feldobjuk vele megszokott, régi szettjeinket. A téma pedig kicsit sem új, korábban olyan úttörői voltak a hölgyek körében ennek a nemek közötti abszolút egyenlőséget hirdető kiegészítőnek, mint Marlene Dietrich, Madonna, Avril Lavigne vagy a már említett Diána walesi hercegné.

Diana hercegné külseje a mai napig ihletet ad

A női nyakkendő egyre erősödő jelenlétét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy évről évre egyre több híresség ruhatárában tűnik fel. Most pedig rajtunk a sor, hogy éljünk a lehetőséggel és újra felelevenítsük a sztárok kedvenc stíluselemét!

Női nyakkendő divat - így viseld a legstílusosabban

Ami a nyakkendő színét illeti, mindig válaszd a visszafogottabb darabot az üzleti környezetben, egyébként csupán stílus, esetleg dress code kérdése a nyakkendő megjelenése. Azzal nem fogsz tudni mellé nyúlni, ha a blúzod vagy blézered színével harmonizáló nyakkendőt választasz. A nyakkendő színét kell a felső részhez választani, nem pedig fordítva. A három alap szín a szürke, sötétkék és a fekete. Alapszabály, hogy a blúz mindig világosabb, mint a blézer, de a nyakkendő sötétebb a felső színétől. A nyakkendő anyaga mindig az aktuális az eseményhez illő legyen. A finomabb anyagok, mint a selyem, az alkalmakra illenek, a kötött darabok pedig a munkahelyre, hétköznapokra javasoltak.

Nyakkendő megkötés – így varázsolj stílust magadnak Ahhoz, hogy a megjelenésed igazán sikkes és egyedi legyen, érdemes lehet bevetni egy vagány nyakkendőt. Ekkor azonban érdemes tudni, hogy többféle menő női nyakkendő kötési technika is létezik. Ilyenek például a Four-In-Hand csomó vagy az elegánsabb Windsor-csomó.

Női nyakkendő kötés lépései:

Helyezd a nyakadba a nyakkendőt a színével felfelé, hogy a vastagabb része ⅔-ad arányban legyen Ezzel a résszel fogunk ugyanis végig dolgozni. Rakd keresztbe a vékonyabb részen a vastagabb részt. Hajtsd vissza a vastagabb részt a vékonyabb rész alatt. Ismételd meg az áthajtást úgy, hogy a vastagabbik részt a vékony részén viszed. Az éppen aktuális helyzetben tartott vastag részt fűzd át alulról az immár zárt rész közepén. A vastag részt fűzd át saját magán (csak az utolsó hajtáson), majd húzd meg gyengén. Végül igazítsd meg a női nyakkendőt a csomó felfelé tolásával, illetve a vékony rész meghúzásával.

