Milliós ékszerek csillogtak a hírességeken a BAFTA-gálán

Kedvenc filmsztárjaink ezúttal Londonban voltak, hogy ékszereikkel is beragyogják a 2025-ös BAFTA-gála vörös szőnyegét. A 2025-ös Brit Filmakadémia gáláján a Konkláv elnyerte a legjobb film díját. Mikey Madison a legjobb női főszereplő díját kapta meg az Anora című filmért, miközben időtlen vintage Tiffany & Co. gyémánt ékszereket viselt. Zoe Saldaña elnyerte a legjobb mellékszereplő díját Emilia Pérez című filmben nyújtott szerepéért, a gálára ő De Beers gyémántékszereket választott. Társsztárja, Selena Gomez ragyogott a Tiffany & Co. archív gyémántjaiban. A legjobb férfi főszereplő díjára jelölt Timothée Chalamet pedig gyémánt Cartier Panthère High Jewelry ékszerekkel érkezett a vörös szőnyegre.

Selena Gomez ragyogó ékszerekkel egészítette ki szettjét a BAFTA vörös szőnyegén.

Forrás: WireImage/Getty Images

Milliós gyémántok és drágakövek a BAFTA-gála vörös szőnyegén

Timothé Chalamet

Timothée Chalamet egy Cartier High Jewelry gyémánt Panthère medált viselt két szál gyémánt nyakláncon. Barátnőjével, Kylie Jennerrel együtt a pár mindketten egyező Cartier Panthère gyémántgyűrűt viseltek az alkalomra.

Timothé Chalamet

Forrás: WireImage

Cynthia Erivo

Cynthia Erivo egy fehér csipkés, egyedi készítésű Louis Vuitton ruhát viselt, amelyet archív Tiffany & Co. ékszerekkel egészített ki, Jason Bolden stílusában. A Wicked sztárja 1920-as évekbeli vintage Tiffany gyémánt és smaragd fülbevalókat viselt, valamint egy 1925-1940 között készült vintage gyémánt és smaragd karkötőt. A gyűrűkben is bővelkedett, köztük a Tiffany Victoria gyémántgyűrűjével, egy Jean Schlumberger by Tiffany Sixteen Stone gyűrűvel, és egy platina gyűrűvel, amelyen turmalin és gyémántok díszelegtek.

Cynthia Erivo

Forrás: WireImage

Ariana Grande

Ariana Grande egy egyedi Louis Vuitton ruhát viselt a 2025-ös BAFTA-gálán, fekete bársony felsőrésszel és lazacrózsaszín szoknyával. A Wicked színésznője Chaumet gyémántékszereket viselt, köztük finom fülbevalókat és egy figyelemfelkeltő nyakláncot.

Ariana Grande

Forrás: WireImage/2025 EE BAFTA Film Awards - Arrivals

Mikey Madison

Az Anora című filmben nyújtott alakításáért a legjobb színésznő díját elnyerő Mikey Madison egy elefántcsont színű, pánt nélküli, egyedi készítésű Prada estélyiben tündökölt. A sztár egy Tiffany & Co. archív gyémánt masninyakláncot viselt, amelyet 1948 és 1953 között készíthettek. Emellett gyémánt fülbevalókat és egy 12 karátos gyémánt statement gyűrűt viselt a 2025-ös BAFTA-gálán.