Az 59 éves Cindy Crawford legmerészebb szettjei: egyszerre dögös és kifinomult a szupermodell

A legendás mosolyáról és szépségéről ismert Cindy Crawford a modellvilág egyik legismertebb arca. Karrierje az 1980-as évek végén indult, és azóta nemcsak szupermodell, hanem kulturális ikonná és világszerte ismert névvé is vált. Olyan európai divatházak kifutóin vonult, mint a Chanel és a Versace, valamint olyan amerikai márkák kampányaiban szerepelt, mint a Calvin Klein. Emellett olyan szépségipari óriások álomkampányait is elnyerte, mint a Revlon és a Maybelline. A kifutókon és magazinborítókon túl Cindy személyes stílusa is tökéletesen illik egy szupermodellhez: egyszerre sugározza a kifinomult divatvilág csillogását és a könnyed hétköznapi eleganciát. 59. születésnapja alkalmából összeszedtük legmerészebb szettjeit.

Cindy Crawford sosem félt megmutatni alakját mélyen dekoltált vagy kivágott ruhákban.

Forrás: Cannes Film Festival 2013 - Opening Arrivals

Cindy Crawford legmerészebb szettjei

1991, Oscar-party

Cindy Crawford az 1991-es Oscar-gálán jelent meg Richard Gere színésszel. A különleges eseményre egy mélyen dekoltált piros ruhát viselt. A modell és a színész ekkor házasok voltak, hat évig alkottak egy párt.

Cindy Crawford és Richard Gere 1991-ben

Forrás: 63rd Annual Academy Awards/couple

1992, MTV Video Music Díjátadó

Az 1992-es MTV Video Music Awards-on Crawford egy feltűnő, csatokkal díszített és ragyogó Versace ruhában tündökölt, amelyet két évtizeddel később Dua Lipa is viselt a 2022-es Grammy-gálán. Ez is bizonyítja, hogy a szupermodell stílusa valóban időtlen.

Cindy Crawford Versace ruhában

Forrás: Ron Galella Collection via Getty

2013, Cannes-i filmfesztivál

A 66. cannes-i Filmfesztivál nyitóestéjén Cindy Crawford egy fehér, sellő fazonú Roberto Cavalli ruhát viselt, amelyet arany díszítésű nyakrész tett különlegessé.

Cindy Crawford a Cannes-i filmfesztiválon.

Forrás: Cannes Film Festival 2013 - Opening Arrivals

2017, Image Maker díjátadó

Cindy lenyűgöző, áttetsző panelekkel díszített fekete Balmain ruhában érkezett a Marie Claire Image Maker díjátadóra, ahol ő adta át az egyik díjat.

Cindy Crawford Balmain ruhában.

Forrás: FilmMagic/Marie Claire's Image Maker Awards 2017 - Arrivals

2021, Savage X Fenty kifutó

Rihanna márkájának divatbemutatóján az akkor 55 éves modell nyitotta a show-t egy dekoltált, magasra sliccelt türkizkék ruhában.