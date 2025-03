5 érdekesség az Emily Párizsban szexi séfjéről: Lucas Bravo nem csak a képernyőn főz jól

Pár éve váratlan sikert aratott az Emily Párizsban című Netflix-sorozat, mely hibái ellenére – vagy épp azokkal együtt – nagyon szerethető volt. A mű szívtiprója Lucas Bravo a kedves szomszédfiú karakterét formálja meg. Vajon milyen lehet a való életben?

Az Emily Párizsban sztárja Lucas Bravo a való éltben is érdekes karakter.

Forrás: Getty Images

1. Apja egy híres francia focista volt

A színész édesanyja egy francia énekesnő, így mondhatni Lucas Bravo beleszületett a show-bizniszbe. Édesapja, Daniel Bravo azonban nem a világot jelentő deszkákon, hanem a műfüvön épített magénak karriert, ugyanis korábban sikeres focista volt, de nem a kispályás fajtából.

A spanyol származású középpályás 7 évig a PSG színeiben rúgta a bőrt, összesen 217 meccsen, de még a Francia válogatottban is benne volt.

Édesapja munkája miatt a Bravo család rendszeresen költözött Franciaországban.

2. Profi szakácsként dolgozott

Noha színészként vált igazán ismertté, Lucas Bravo nagy szenvedélye a főzés, melyet nem csak mímelt a kamerák előtt. Egy ideig ugyanis egy francia étteremben volt helyettes séf, elmondása szerint a Netflix-sorozat forgatása alatt rendszeresen főzött a stábnak omlettet, azok legnagyobb örömére.

3. Lucas Bravo soha nem járt színitanodába

Vannak színművészek, akik megfeszített tanulással sajátítják el a szakmát és vannak azok, akik tapasztalat útján. Meglepő módon az Emily Párizsban Garbrieljét megformáló színész is utóbbi kategóriába esik, ugyanis soha nem járt színészképzésre, de így is remekül együtt tudott dolgozni kollégáival, például Lily Collinsszal.

4. Az Emily Párizsban sztárja modellként kezdte karrierjét

Sok színésztársához hasonlóan az Emily Párizsban sármos színésze is modellként kezdte pályafutását, aki több ügynökségnél is megfordult és neves márkákkal dolgozott együtt. Modellkedésben szerzett tapasztalatát végül színészként kamatoztatta, ugyanis megtanult természetesen mozogni a kamera előtt, de úgy szerzett ismertségét is előnyére fordította.

Első szerepét a 2013-mas Sous le soleil de Saint-Tropez c. francia sorozat két epizódjában alakította, hogy végül az Emily Párizsban szereposztásában találja magát.

5. Őrült Szex és New York rajongó

Ha van sorozat, amitől sikoltva menekülnek a férfiak, akkor az a Szex és New York. Lucas Bravo azonban nem olyan fából lett faragva, akit holmi sztereotípiák elrettentenek és vállaltan kedveli a legendás sorozatot, kedvenc karaktere pedig nem más, mint Aidan, Carrie Bradshaw ex-vőlegénye. Ennél talán az a meglepőbb, hogy az 500 nap nyár c. filmért is odavan.