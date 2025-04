Az espadrilles kihagyhatatlan tavaszra és nyárra! Kiválasztjuk a legdivatosabbakat 2025-ben

Miért rajong mindenki az espadrillesért?

Az espadrilles népszerűsége nem véletlen. Ez a cipőtípus többnyire vászon vagy pamut felsőrésszel és jellegzetes fonott talprésszel készül, amely általában jutából van. Az anyagösszetételnek köszönhetően szellőzik a láb, és nem nehezedik rá a túlságosan vastag, kemény talp. Tökéletes a nyári melegben, amikor a zártabb cipőkben hamar beizzadna a láb. A letisztult vonalak és az egyszerű formák miatt az espadrilles szinte mindenféle ruhához passzol, legyen az rövidnadrág, farmer, nyári ruha vagy szoknya. A márkák évről évre új mintákkal, anyagokkal és színkombinációkkal rukkolnak elő, ahogy azt a CCC széles választékában is láthatod, így soha nem unalmas, mégis megőrzi azt a lezser, bohém jelleget, amiért annyira szeretjük.

Mely fazonok és színek hódítanak 2025-ben?

Ebben a szezonban a klasszikus, egyszínű espadrilles továbbra is helyet kap, de újragondolt változatai is feltűnnek.

Pasztell és földszínek: a lágy rózsaszín, a menta, a bézs és a homokárnyalatok uralják az üzletek polcait, mert könnyen kombinálhatók a tavaszi-nyári ruhatár más darabjaival.

Mintás és hímzett felsőrészek: növény- és állatminták, apró hímzett motívumok vagy geometrikus dizájn – mind belefér, ha valami izgalmasabbra vágysz.

Platform és magasított talp: a merészebb, magasabb talprésszel rendelkező espadrilles modellek is kedveltek, amelyek egy kis extrát visznek a megszokott formába. Különösen jól mutatnak rövidebb nadrágokkal vagy szoknyákkal, ha szeretnél néhány centivel magasabbnak tűnni.

Hogyan hordhatod az espadrillest a hétköznapokban és alkalmi eseményeken?

Az espadrilles-t főként lezser, hétköznapi viselethez szoktuk társítani, de némi kreativitással formálisabb alkalmakkor is megállja a helyét.