Irodai divat: ezt viselik most a menő nők a munkahelyen – GALÉRIA

Ha eddig azt hitted, hogy az irodai öltözködés három dolgot jelent – blúz, blézer, bőszárú nadrág –, akkor ideje újraértelmezned a gardróbod. A 2025-ös irodai divattrendek végre ledöntik a „corporate grey” unalom falait, és bátran engedik be a színt, a karaktert és néha még egy kis csillogást is az open office világába.

Az irodai divat már közel se olyan szabálykövető, mint régen.

Forrás: Getty Images

Ezt viselik most a menő nők: irodai divat magas fokon

A LinkedIn-generáció most nemcsak a posztjaival, hanem az outfitjeivel is építi a személyes márkáját. És ami a legjobb: a trendek között ott van minden, amit eddig vasárnap délutánra vagy „majd ha nyaralok” pillanatokra tartogattunk. A stílusos irodai megjelenés ma már nem uniformis, hanem kifejezés.

Az új irodai hármas: kényelem, karakter, kontraszt

A Vogue Business szerint a „quiet luxury” és az „effortless chic” elvei most már nem csak a divatfővárosok kifutóin, hanem a vállalati tárgyalókban is otthonra leltek. Ez magyarul annyit jelent, hogy egy egyszerű, de jól szabott nadrágkosztüm vagy egy túlméretezett ing lehet az új hatalmi szett – főleg, ha hozzá egy designer tornacipőt választ az ember lánya.

A monokróm szettek, pasztellszínek és az anyagmixek (pl. len és bőr, selyem és farmer!) hódítanak az irodákban. A klasszikus blézer sem ment nyugdíjba, csak épp most oversized, lazán nyitott, és gyakran ujját felgyűrve viselik, mintha épp egy prezentáció helyett kávézni indultunk volna.

Ami menő: midi szoknya + pulóver, sportcipő + kosztüm, oversized + szűk

Az új dress code olyan, mintha valaki összemixelte volna a Pinteresten látott „Parisian chic” moodboardot egy startup CEO szekrényével. A midi szoknyák most nem ceruzavonalon mozognak, hanem lágy esésűek, pliszírozottak, vagy akár bőrből készültek – igen, irodába is. Ehhez jön egy laza, akár oversized kötött pulcsi vagy egy egyszerű fehér póló. És a sportcipő? Már nem csak péntekre és nem csak IT-seknek!

A kosztüm újratöltve is hódít: egyre több nő választ szettként színes zakót és nadrágot – legyen az élénk pink, sárga vagy épp tavaszias menta. A hangsúly a kontraszton van: merev vonalak és puha anyagok, maszkulin szabás és nőies részletek.

A „dopamine dressing” – azaz a jó hangulatot okozó öltözködés – most már az irodai világban is trend. Egy színes blúz, mintás harisnya vagy egy extra nagy fülbevaló is belefér a mindennapokba, főleg ha úgy érzed, épp csak egy kávé választ el a teljes kiégéstől.