Mindig késésben vagy? Íme 5 tökéletes tavaszi alapdarab rohanós reggelekre

Ballonkabát: 18.990 Ft

Forrás: answear.hu

Blézer: klasszikus fazon, ami sosem megy ki a divatból

Semmi kétség, egy jó fazonú blézer soha nem megy ki a divatból. Az idei szezonban a kényelem és a klasszikus fazonok dominálnak, amelyeket bátran feldobhatsz különféle extravagáns részletekkel és mesés kiegészítőkkel. Az uralkodó drámai tónusok és fazonok idén is meghatározzák a trendeket. A tengerészkék színű blézer továbbra is örök klasszikus, de nincs is elegánsabb egy tökéletesen szabott hófehér blézernél, amely a finom megjelenésével azt kívánja, hogy minden nap viseld. Ha a lenvászont még túl nyáriasnak érzed, a kevert szálas szövetek között nézelődj. A világos, neutrális árnyalatú blézerek remekül kombinálhatóak szoknyával, farmerrel, vagy akár a tavasz egyik nagy kedvencével, a rakott midi szoknyával.

Ráncolt ujjú blézer: 15.995 Ft

Forrás: reserved.com

Szövetnadrág: a változatosság gyönyörködtet

A magas derekú nadrágforma fénykorát éli idén tavasszal. A nadrágok szára továbbra is marad bővebb, szinte trapéz, viszont a felsőrész meghosszabbodik és a szuper magas derekú darabok veszik át a vezető szerepet a kényelmes farmernadrágok között. A szövetnadrághoz remekül passzol egy könnyed, lágy esésű oversize blúz, egy egyszerű fehér póló vagy egy vagányabb vagy egy vékony blézer. Nagy előnye, hogy kényelmes viselet, szabás optikailag karcsúsítja a derekat és nyújtja a testet, így minden női alkat számára tökéletes választás.

Sárgarépa nadrág: 4.595 Ft

Forrás: www.sinsay.com

Virágmintás ruha: vigyél színt a szürkeségbe

Az ördög Pradát visel óta tudjuk, hogy mennyire közhelyes, amikor tavasszal virágos darabokat ajánlanak egy magazinban. De valószínűleg talán még Miranda Priestly is egyetértene azzal, a virágos ruhák egyszerűen sosem mennek ki a divatból. A szeszélyes áprilisban még bátran kombinálhatod cowboy csizmával és kötött pulóverrel, de májustól már teljes joggal lép ki a reflektorfényre! Élénk kiegészítőkkel, és egy shopper táskával elegánsabbá, míg a klasszikus darabokkal egyszerűbbé, letisztulttá teheted az ilyen típusú ruhákat. Remekül passzol hozzá az idei szezon nagy kedvence, a western csizma, de bátran viselheted fehér edzőcipővel, balerinával vagy elegáns szandállal.