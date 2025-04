Minden idők legbotrányosabb, legfurább Met-gála ruhái: sztárok, akik mellényúltak a vörös szőnyegen

A Met-gála a divatvilág Oscar-díjátadója, ahol a sztárok nemcsak a legmerészebb, de sokszor a legellentmondásosabb szettjeikkel is sokkolják a közönséget. Bár a kreativitás ezen az estén szinte kötelező, nem minden kísérletezés arat osztatlan sikert. Vannak, akik a témához való ragaszkodásban, mások a feltűnési vágyban vesztik el a jó ízlés fonalát. Amíg feszülten várjuk a Met-gála 2025 évi sikereit és bakijait, hangolódj velünk az előző évek áttekintésével. Most összegyűjtöttük azokat a megjelenéseket, amelyekre a rajongók és a divatszakértők is csak egy szóval tudtak reagálni: miért?

Met-gála 2025: az eddigi legrosszabb Met Gála Lookok!

Forrás: Getty Images North America

Amikor a kreativitás kudarcba fullad

A Met-gála minden évben meghökkentő témák köré szerveződik, legyen szó a vallásos szimbólumokról, futurisztikus ábrázolásokról vagy a "Camp" stílus ünnepléséről. A hírességek ilyenkor nem csupán egy egyszerű estélyit választanak, hanem igyekeznek művészi üzenetet közvetíteni a ruháikkal. Ám az alkotói szabadság sokszor vékony jég: egy túlzó vagy félreértelmezett szett könnyen katasztrófává válhat a vörös szőnyegen. A listánkon olyan nevek is szerepelnek, akik egyébként a vörös szőnyeg királynőiként ismertek, ám ezúttal a bátorságuk túllőtt a célon.

Shailene Woodley (2018): metálharcos vagy cosplay?

Shailene Woodley 2018-ban egy ezüstös Louis Vuitton páncélszerű szettben jelent meg, amely inkább egy fantasy videojáték-karakterére hasonlított, mint haute couture alkotásra. A robosztus vállak és a túlzottan strukturált szabás nem váltotta ki a várt "wow" hatást. Nem beszélve a szetthez választott smink- és hajstílusról.

Forrás: Getty Image

Jaden Smith (2017): hajjal a kézben

Egy egyszerű fekete öltöny, mi azzal a baj? Jaden Smith 2017-ben nemcsak egy Louis Vuitton öltönyt választott, hanem a saját levágott haját is magával vitte, mint kiegészítőt. Bár a gesztus egyedi, a megjelenése inkább volt zavarba ejtő, mint inspiráló.

Forrás: Getty Images North America

Emma Corrin (2023): bohóckodás magas fokon

Emma Corrin 2023-ban egy hatalmas blézert, rövidnadrágot és cilinderes sapkát viselt, teljesen a bohócos stílust követve. Az összeállítás inkább paródiának hatott, mintsem stílusos tisztelgésnek a választott téma előtt.