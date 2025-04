Minden idők 10 legemlékezetesebb Met-gála hajstílusa, amit még mindig imádunk!

A Met-gála a divatvilág egyik legfontosabb eseménye, ezért nemcsak a ruhákra esik a fókusz, hanem minden apró részletre is, ami összeteszi az outfiet. Ezért a hajkompozíciók, hajstílusok tervezése, kivitelezése igazi művészet, amit sokan el is felejtenek. A következőkben összegyűjtöttük a korábbi Met-gálák legikonikusabb hajkölteményeit!

A Met-gála legcsodálatosabb hajstílusai!

Forrás: Getty Images

A legszebb hajstílusok a Met-gála történelméből

Zoë Kravitz - A tökéletes minimalizmus

Egyetlen fekete masni, ennyi kellett, hogy a legegyszerűbb konty is mesteri szintre emelkedjen. Ha neked is megtetszett ez a bájos stílus, könnyen újraalkothatod te is egy bársony masni segítségével!

Egy fekete masni is elég a tökéletes hajhoz! Forrás: Getty Images North America

Sarah Jessica Parker - Az extravagancia koronázatlan királynője

Sarah Jessica Parker hajzuhataga és egyedi hajdísze ámulatba ejtett mindenkit. Csak a színésznő haja igazi művészeti alkotás volt, nem beszélve ruhájáról. A Met-gála egyik igazi királynője, hiszen minden alkalommal hihetetlen kompozíciót láthatunk tőle.

A divatikon mindig tud meglepetést okozni! Forrás: Getty Images

Anna Wintour - A tiara hatalma

Ha Met-gála és divat, nem lehet elmenni a zseniális Anna Wintour mellett. A Vogue nagyasszonya nem aprózta el: bob frizuráját egy csillogó koronával tette felejthetetlenné.

A divat nagyasszonya méltón viseli koronáját! Forrás: Getty Images

Blake Lively - Aranykoronás istennő

Blake elképesztően fényes, dús haja elkápráztatott mindenkit, mintha egy modern mesehősnőt láttunk volna. Az aranyló árnyalatú haja tökéletesen kiemelte arany ékszereit és a ruhája tónusait.

Az aranyhajú királynő! Forrás: Getty Images

Ashley Graham - A klasszikus újragondolva

Selyemkendőbe burkolt, tökéletesen fésült haj: Graham megmutatta, hogyan lehet a retrót XXI. századivá tenni. A kiegészítők halmozása tette igazán felejthetetlenné ezt a hajösszeállítást.

A hajkiegészítők segítenek elérni a legtrendibb hajstílust! Forrás: Getty Images

Cara Delevingne - A kopaszság diadala

Merész és ikonikus: Cara ezüstre festett, borotvált fejbőrére díszes ékszereket rögzítettek. Ha valami igazán extra és divatdiktátoros lépés, akkor ez az.

A kopaszság egy újabb trendibb fokon! Forrás: Getty Images

Celine Dion - A showbusiness királynője

Csillogó, fejdísszel teli frizurája minden tekintetet vonzott, igazi nagypályás teljesítmény. Az énekesnő valóságos dívaként ragyogott egész este!

Az egyediség és királynői elegancia megtestesítője! Forrás: Getty Images

Salma Hayek – Aranykoronás dívaként

2019-ben Salma Hayek egy aranyló koronával jelent meg, amely tökéletesen kiemelte sötétbarna haját. A csillogó fejdísz és a klasszikus frizura kombinációja igazi királynői megjelenést kölcsönzött neki.