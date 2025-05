Ezek voltak az amfAR gála legbevállalósabb ruhakölteményei –GALÉRIA

A cannes-i filmfesztivál egyik legfényűzőbb eseménye kétségtelenül az amfAR jótékonysági gála, ahol a nemzetközi hírességek a legkáprázatosabb estélyi ruhákban vonultak fel. A Cannes 2025 amfAR gálája nemcsak a divatról és a hírességekről szólt, hanem a nemes célokról is. A rendezvény az AIDS-kutatás támogatására gyűjtött össze jelentős összegeket, miközben a divatrajongók is gyönyörködhettek a világ legszebb embereinek lenyűgöző megjelenésében. A vörös szőnyegen idén is a divat és az elegancia volt a főszereplő, különösen emlékezetes volt a magyar világsztár, Palvin Barbara, a német topmodell Heidi Klum megjelenése. Elhoztuk neked az amfAR gála legbevállalósabb vörös szőnyeges megjelenését!

Az amfAR gála legbevállalósabb ruhái!

Forrás: Getty Images Europe

Az amfAR gála legbevállalósabb hírességei

Palvin Barbara

A magyar büszkeség, Palvin Barbara ismét bebizonyította, miért tartják őt a világ egyik legstílusosabb modelljének. A gyönyörű modell egy Vivienne Westwood által tervezett, fehér, uszályos estélyiben tündökölt, amely légiesen könnyed anyagával és klasszikus szabásával balerina megjelenést kölcsönzött neki. Barbara megjelenése méltán emelkedett ki a Cannes 2025 csillogó estélyi kavalkádjából.

Cannes 2025, Palvin Barbara az amfAr-gálán

Forrás: German Select

Heidi Klum

A mindig lehengerlő Heidi Klum egy fekete sejtelmesen áttetsző, extrán díszített estélyiben vonult végig a vörös szőnyegen, amely vakmerő szabásával és érzéki eleganciájával minden tekintetet magára vont. A szupermodell választása remekül tükrözte a Cannes-i éjszaka merész divathangulatát, nem fél megmutatni magát, és mindig újraértelmezi a vörös szőnyeg szabályait.

Heidi Klum képrázatos amfAR ruhája

Forrás: WireImage

Paris Jackson

Paris Jackson egy nude tónusú, drámai ruhában jelent meg, amely tökéletesen tükrözte egyedi stílusát. A ruha rétegzett kialakítása és magas válla különleges megjelenést kölcsönzött neki. A ruha mély felvágása és színe rizikós választás volt, hiszen erősen hajazott a naked dress stílusára.

Egy csodaszép naked stílusú ruha, Cannes 2025

Forrás: Getty Images Europe

Leomie Anderson

Leomie egy hasvillantós fényes sárga ruhában kápráztatta el a résztvevőket, a szín és a szabás tökéletes összhangban volt természetes szépségével.

Leomie Anderson mint istennő, Cannes 2025

Forrás: WireImage

Sofia Resing

Sofia vizes hatású szettben jelent meg az eseményen. Haját szirén vizes zselés hullámokban láthattuk, míg ruhája szintén a víztükröt idézte meg. A ruha necc átlátszó betétei, igazán merész döntés volt.