A legdivatosabb sneaker modellek 2025 nyarára – nézd meg, mi lesz a csúcson!

Retro hatású modellek

A retró stílus továbbra is uralja a divatot. Az Adidas Samba és Gazelle modellek újra reflektorfénybe kerültek, köszönhetően a letisztult vonalaknak és a klasszikus színkombinációknak. A 70-es és 80-as évek inspirálta darabok, mint az Adidas SL 72, újra hódítanak, modern anyaghasználattal és frissített dizájnnal. Ezek a modellek nemcsak nosztalgiát ébresztenek, hanem tökéletesen illeszkednek a mai urbánus stílushoz is. Egy jól megválasztott retró sneaker remekül kombinálható akár zakóval, nyári ruhával vagy oversize pólóval is, így sokoldalú és időtlen darabbá válik a gardróbban.

Futurisztikus és technikai megoldások

A technológia és a divat találkozása új szintre emelte a sneakerek világát. Az Asics Gel-Kayano 14 és a Nike Air Max sorozat új modelljei nemcsak kényelmet, hanem futurisztikus megjelenést is kínálnak. A légpárnás talpak és a high-tech anyagok biztosítják a maximális komfortot és a stílusos megjelenést. A sportcipők formavilága egyre inkább az űrkorszak inspirációit idézi, ahol a funkcionalitás és a látványos dizájn kéz a kézben jár. Ezek a modellek nemcsak sportoláshoz, hanem hétköznapi viseletként is megállják a helyüket, új szintre emelve a sneaker-divat sokoldalúságát.

Elegáns és nőies vonalak

A nőies stílus kedvelői sem maradnak választék nélkül. A balettcipőket idéző „sneakerina” modellek, mint a Puma Speedcat vagy az Adidas Taekwondo Mei, finom vonalaikkal és elegáns megjelenésükkel hódítanak. A vékony talpú, letisztult dizájnú darabok tökéletesen illeszkednek a nyári ruhatárba. A pasztell árnyalatok, a selyemhatású anyagok és a visszafogott részletek még inkább kiemelik ezeknek a sneakereknek a nőies karakterét. Ezek a cipők ideális választások lehetnek városi sétákhoz, nyári randikhoz vagy akár könnyedebb irodai szettekhez is.

Forrás: ccc.eu/hu

Merész színek és minták

A 2025-ös nyár a színek és minták ünnepe. A metálfényű ezüst és arany árnyalatok, valamint az állatminták, különösen a tehénminta, különleges megjelenést kölcsönöznek a sneaker modelleknek. Az egyedi részletek, mint a túlméretezett nyelvek vagy a különleges fűzők, tovább fokozzák a cipők karakterét. A divatban egyre nagyobb hangsúlyt kap az individualizmus, így ezek a játékos és látványos elemek kiváló eszközei annak, hogy kitűnj a tömegből.