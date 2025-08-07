Egyetlen nap alatt elkapkodták az ősz legtrendibb dzsekijét: mutatjuk, te hol szerezheted be

Egy dzseki mind fölött – legalábbis az igazi it girl-ök szerint.

Az ősz legnagyobb kedvence lesz ez a dzseki.

Mutatjuk a következő kedvenc dzsekidet

Laza, sportos, de mégis elegáns

Lassan, de annál biztosabban közeledik a kánikula vége, a perzselő napfényt pedig felváltja a friss, hűvös szellő, ami elhozza számunkra a legújabb trendeket is, amik miatt talán kevésbé kerülünk letargikus állapotba a nyár végének közeledtével.

Bármennyire is imádjuk a könnyű kis ruhákat és a pimasz miniszoknyákat, azért nem bánjuk, hogy lassan frissíthetjük a ruhatárunkat új, izgalmas és nem utolsó sorban rétegezhető ruhadarabokkal.

Az üzletek pedig már most elkezdték csepegtetni az új szezon legnagyobb trendjeit, köztük az elmaradhatatlan, sokoldalú dzsekivel, ami hamarosan minden divatőrült lány gardróbjában megtalálható lesz.

A bomber új élete

Már egy ideje masszívan tartják magukat a trendek között a bomber dzsekik, de mindig más verzióban: 2024 tavaszán fényes formában, míg idén tavasszal műbőrként, ősszel pedig a velúr verziója lesz a fashionisták vágyálma. Színekben is igazodunk az őszhöz: a barna és zöld minden árnyalata elképesztően divatos lesz. Mutatjuk, hol szerezheted be a legstílusosabb darabokat!

1. Reserved

Reserved bomber dzseki 14 995 Ft

Forrás: www.reserved.com

A szezon egyik kedvenc színe lesz ez a méregzöld, ami remekül kombinálható sárgával, fehérrel, vagy akár szürkével is.

2. About you

Topshop dzseki 38 990 Ft

Forrás: www.aboutyou.hu

Ez a gyönyörű teveszínű dzseki egyszerre laza és elegáns.

3. Zara

Zara dzseki 29 995 Ft

Forrás: www.zara.com

Csak a legstílusosabbaknak ajánljuk ezt a Zara dzsekit – nekik viszont nagyon!

4. H&M

COS dzseki 186 000 Ft

Forrás: www2.hm.com

Az elegánsabb vonal kedvelőinek ajánljuk ezt a letisztult, minimalista halványlila dzsekit.

5. Bershka

Bershka dzseki 17 990 Ft

Forrás: www.aboutyou.hu

Az egyik legvagányabb darab a listából ez a mélybarna kabát, ami a legegyszerűbb szetteket is csodásan feldobja.