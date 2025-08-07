Egyetlen nap alatt elkapkodták az ősz legtrendibb dzsekijét: mutatjuk, te hol szerezheted be

Egy dzseki mind fölött – legalábbis az igazi it girl-ök szerint.
Lassan, de annál biztosabban közeledik a kánikula vége, a perzselő napfényt pedig felváltja a friss, hűvös szellő, ami elhozza számunkra a legújabb trendeket is, amik miatt talán kevésbé kerülünk letargikus állapotba a nyár végének közeledtével.
Bármennyire is imádjuk a könnyű kis ruhákat és a pimasz miniszoknyákat, azért nem bánjuk, hogy lassan frissíthetjük a ruhatárunkat új, izgalmas és nem utolsó sorban rétegezhető ruhadarabokkal.
Az üzletek pedig már most elkezdték csepegtetni az új szezon legnagyobb trendjeit, köztük az elmaradhatatlan, sokoldalú dzsekivel, ami hamarosan minden divatőrült lány gardróbjában megtalálható lesz.
Már egy ideje masszívan tartják magukat a trendek között a bomber dzsekik, de mindig más verzióban: 2024 tavaszán fényes formában, míg idén tavasszal műbőrként, ősszel pedig a velúr verziója lesz a fashionisták vágyálma. Színekben is igazodunk az őszhöz: a barna és zöld minden árnyalata elképesztően divatos lesz. Mutatjuk, hol szerezheted be a legstílusosabb darabokat!
A szezon egyik kedvenc színe lesz ez a méregzöld, ami remekül kombinálható sárgával, fehérrel, vagy akár szürkével is.
Ez a gyönyörű teveszínű dzseki egyszerre laza és elegáns.
Csak a legstílusosabbaknak ajánljuk ezt a Zara dzsekit – nekik viszont nagyon!
Az elegánsabb vonal kedvelőinek ajánljuk ezt a letisztult, minimalista halványlila dzsekit.
Az egyik legvagányabb darab a listából ez a mélybarna kabát, ami a legegyszerűbb szetteket is csodásan feldobja.
