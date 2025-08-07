Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
Egyetlen nap alatt elkapkodták az ősz legtrendibb dzsekijét: mutatjuk, te hol szerezheted be

Getty Images Europe - Moritz Scholz
divat bomberdzseki dzseki
Nagy Kata
2025.08.07.
Azt már megszoktuk, hogy az új szezon közeledtével mindig elönti a fast fashion üzleteket az aktuális új hóbort, azonban olyan tömeghisztériát még nem láttunk, amit az ősz legtrendibb dzsekije váltott ki az elmúlt hetekben.

Egy dzseki mind fölött – legalábbis az igazi it girl-ök szerint. 

Szőke lány bomber dzsekiben
Az ősz legnagyobb kedvence lesz ez a dzseki. 
Forrás: Getty Images Europe

Mutatjuk a következő kedvenc dzsekidet

Laza, sportos, de mégis elegáns 

Lassan, de annál biztosabban közeledik a kánikula vége, a perzselő napfényt pedig felváltja a friss, hűvös szellő, ami elhozza számunkra a legújabb trendeket is, amik miatt talán kevésbé kerülünk letargikus állapotba a nyár végének közeledtével.

Bármennyire is imádjuk a könnyű kis ruhákat és a pimasz miniszoknyákat, azért nem bánjuk, hogy lassan frissíthetjük a ruhatárunkat új, izgalmas és nem utolsó sorban rétegezhető ruhadarabokkal. 

Az üzletek pedig már most elkezdték csepegtetni az új szezon legnagyobb trendjeit, köztük az elmaradhatatlan, sokoldalú dzsekivel, ami hamarosan minden divatőrült lány gardróbjában megtalálható lesz. 

A bomber új élete

Már egy ideje masszívan tartják magukat a trendek között a bomber dzsekik, de mindig más verzióban: 2024 tavaszán fényes formában, míg idén tavasszal műbőrként, ősszel pedig a velúr verziója lesz a fashionisták vágyálma. Színekben is igazodunk az őszhöz: a barna és zöld minden árnyalata elképesztően divatos lesz. Mutatjuk, hol szerezheted be a legstílusosabb darabokat!

1. Reserved

Reserved bomber dzseki 14 995 Ft
Forrás: www.reserved.com

A szezon egyik kedvenc színe lesz ez a méregzöld, ami remekül kombinálható sárgával, fehérrel, vagy akár szürkével is. 

2. About you

Topshop dzseki 38 990 Ft
Forrás: www.aboutyou.hu

Ez a gyönyörű teveszínű dzseki egyszerre laza és elegáns. 

3. Zara

Zara dzseki 29 995 Ft
Forrás: www.zara.com

Csak a legstílusosabbaknak ajánljuk ezt a Zara dzsekit – nekik viszont nagyon! 

4. H&M

COS dzseki 186 000 Ft
Forrás: www2.hm.com

Az elegánsabb vonal kedvelőinek ajánljuk ezt a letisztult, minimalista halványlila dzsekit. 

5. Bershka

Bershka dzseki 17 990 Ft
Forrás: www.aboutyou.hu

Az egyik legvagányabb darab a listából ez a mélybarna kabát, ami a legegyszerűbb szetteket is csodásan feldobja. 

