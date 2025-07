Öltözz olaszosan: így vidd bele az Aperol színét az outfitedbe − A nyári naplementéket idézi

Ha nyár, akkor Aperol koktél, ezt mindenki tudja, de gondoltad volna, hogy ez a mediterrán esztétika elcsábítja a gardróbodat is? A narancssárga, főleg az élénk árnyalataiban a nyarak egyik meghatározó színe. Gondolj a csodálatos naplementékre, az édes sárgabarackra, a koktélokra vagy egy lédús narancsra. Ha eddig nem viseltél narancssárgát, most neked is biztosan meg fog jönni a kedved ehhez a mediterrán hangulatú trendhez!

Aperol árnyalatú narancssárga a szezon egyik kiemelkedő színe

Forrás: Shutterstock

Aperolnarancs 2025 nyár legnagyobb színe

A narancs egy teljesen alulértékelt divatszín

Forrás: Getty Images North America

Vár a keserédes, magával ragadó, olaszos trend és el sem hiszed mennyire szükséged van rá! A nyári divat alapdarabjai mellett kísérletezz élénk színekkel is. Ha nem tudod, hogyan is kezdj neki válassz egy aperolos koktél grafikájú pólót, hiszen az ilyen élénk, rikító színek nem mindenkinek vállnak be. Azonban, ha kész vagy belevágni ebbe az olaszos, 2025 nyári divattrendbe, akkor nem kell tovább keresgélned, mert elhoztuk a legjobb termékeket.

Ezeket a termékeket könnyen beépítheted a ruhatáradba és az outfitjeidbe egyaránt!

1.Fehér Abercrombie & Fitch Póló 'SPRITZ ME' 8.395 Ft 2. Shein póló 2 513Ft 3. Michaelkors Sztreccskötött, áttetsző, pánt nélküli ruha 58 000 Ft 3.Guess strandruha narancssárga 36 400 Ft 4. Desigual Művészi mintás rövid ruha 13 995 Ft 6. Shiwi MILANO Nadrág 32 015 Ft 7. Guess Szövet nadrág E5GB00 WE550 Színes Regular Fit 31 340 Ft Forrás: aboutyou.hu, shein.com, michaelkors.hu, glami.hu, desigual.com, zalando.hu, modivo.hu

Stílustippek a narancssárgához