„Sokkal kényelmesebb, mint az új ruhák" – Réka divatot teremtett: mindenhová népviseletben megy

Ha valaki meglátja Simon Rékát és férjét, Zolit Salgótarján utcáin, leesik az álla. Hiszen mind a ketten népviseletben járnak, szó szerint mindenhova. Ebben dolgoznak, ebben vásárolnak és ebben is utaznak fel Budapestre, ha szükség van rá. Rékáék nem magamutogatásból választották ezt az öltözködést, nekik ez a kényelmes. Nem véletlenül.

Réka és Zoli állatokat tart, épp ezért számukra az a kényelmes, ha népviseletet hordanak.

Fotó: Gabor Zoltan

Réka mindig népviseletet hord, otthon és a városban is

Réka, elmondása szerint mindig is szoknyás lány volt, gyűlölte a nadrágot. Körülbelül négy éve azonban már folyton viseletet hord, számára ugyanis ez lett a kényelmes. Azért még van pár „régi" ruhája, azaz mai darabja, de ezek már folyamatosan kopnak ki a ruhatárából. Egy-két póló van, amit szívesen elhord szoknyához, de ha csak teheti, népviseletben mutatkozik.

A népviselet nagyon praktikus, pláne nekem, aki bár napközben, itthonról, gép előtt dolgozok, de amúgy állatokat tartunk, járok ki etetni, sokat vagyok a természetben. A népviselet szoknyáján csak kicsit kell engednem a kötőn és máris beleférek, akkor is, ha kicsit többet ettem

– nevet magán Réka, aki általában kendőt is hord a fején, aminek szintén praktikus okai vannak.

Réka még szívesebben viseli ezeket a ruhákat, annak tudatában, hogy egykor azért készültek, hogy valaki még ma is hordja őket.

Fotó: Gabor Zoltan

„Amikor jártam ki a legelőre a hajam mindig beakadt vagy a bokorba, vagy egy faágba. Ráadásul zavar is, ha az arcomba lóg egy hajtincs. A kendő épp ezért tökéletes, nem véletlen, hogy őseink is sokat hordták" – meséli Réka, aki nem csak otthon, az állatok között, de az utcán is népviseletben jár.

Ilyen hőségben azt hinnénk, hogy zavaró a sok alsószoknya, de nem. Az egyes rétegek eltartják a szoknyát a lábamtól, így valójában sokkal szellősebb és hűvösebb, mint ha egy hozzám simuló rövidnadrág lenne rajtam. Nem véletlen, hogy az öregek ilyenekben jártak, meg volt az oka, sokkal jobb. Ráadásul természetes anyagból vannak, nem műszálasok és sokkal tartósabbak is.

– fejti ki a fiatal asszony, aki legszívesebben hátyit (háton hordott kosár) is hordana, de amikor ezzel próbálkozott rájött, hogy nem fér fel vele a buszra. De régóta szemezik a fonott tokokban lévő nagy butykosokkal is, ezek azonban már nem kényelmesek a városban. Ha azonban az udvaron van, sokszor ezt viszi ki magával szomjúság ellen.