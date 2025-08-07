„Ezt így illik!" – 5 szokás, amivel csak a palóc menyasszonyoknak kell megküzdeniük

Menyasszonytánc, nyitótánc, menyasszonytorta: vannak olyan szokások, amik minden valamire való lagzinak az alapvető elemei. Egyes tájegységeken azonban különleges, sajátos hagyományok tarkítják az esküvőket, cseppet sem megkönnyítve az ifjú pár szervezkedését. Ilyen a palóc terület is, ami főleg az ország északi részét és a felvidéket érinti. Mutatjuk azt az 5 esküvői szokást, ami minden igazi palóc lagziban megvan, így a palóc menyasszonyoknak oda kell rá figyelniük.

A menyasszony és a vőlegény jobb ha fekötik a gatyát, ha palóc lagzit szerveznek.

Forrás: Shutterstock

Menyasszony kisokos palóc módra: ezeket a hagyományokat tartsd be!

Bár a lakodalmakat rengeteg szokás övezi, ma már minden pár eldöntheti, hogy alkalmazza-e őket vagy sem. Az ifjú párok saját igényeik szerint tervezik meg a nagy napot, hiszen ez róluk szól, kivéve, ha egy ízig vérig palóc lagziról van szó. Mert akkor viszont vannak olyan főbenjáró bűnök, amiket könnyen elkövet az ember, ha nem figyel a szokásokra. Mutatjuk az 5 legfontosabb szokást, ami a palóc menyasszonyok életét nehezíti.

1. Menyasszonycsokor és menyasszony kikérés

A mai világban már a menyasszonyok megveszik maguknak a csokrot, majd a nagy napon a kezükbe veszik és kész. No de nem Palócországban. Ott ugyanis az a szokás, hogy a menyasszony csokrát a vőlegény családja készíti és ők adják át a menyasszonynak, amikor a vőlegény családja elmegy a szülői házhoz kikérni a lányt. A palóc szokások szerint a menyasszony kikérése gyakran színjátékos, tréfás esemény, ahol sokszor nem is a menyasszony jelenik meg először, hanem egy férfi „álmenyasszonynak" öltözik. Ezzel a bohózattal máris jól indul a nagy nap, majd amikor hivatalosan is kikérik a menyasszonyt együtt, nászmenetben indul meg a rokonság és az ifjú pár a templomba.

A bakmenyasszony megjelenése más tájegységeken is népszerű, de a palóc területen szinte kötelező elem.

Fotó: Melinda Czinege / HAON

2. Bakmenyasszony

Nem csak a kikérésnél, de a lagzin is fontos szerepe van a bolondmenyasszonynak, vagy másnéven bakmenyasszonynak. A menyasszonyi ruhába öltöztetett férfi rokon vagy barát akkor jelenik meg, amikor a menyasszonyt megszöktetik a lagzin, így a vőlegény a keresésére indul. Ez idő alatt a násznép a bakmenyasszonyt táncoltatja. Manapság azonban egyre nehezebb olyan rokont vagy barátot találni, aki bevállalja a tradicionális szerepet.