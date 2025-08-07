„Ezt így illik!" – 5 szokás, amivel csak a palóc menyasszonyoknak kell megküzdeniük

Menyasszonytánc, nyitótánc, menyasszonytorta: vannak olyan szokások, amik minden valamire való lagzinak az alapvető elemei. Egyes tájegységeken azonban különleges, sajátos hagyományok tarkítják az esküvőket, cseppet sem megkönnyítve az ifjú pár szervezkedését. Ilyen a palóc terület is, ami főleg az ország északi részét és a felvidéket érinti. Mutatjuk azt az 5 esküvői szokást, ami minden igazi palóc lagziban megvan, így a palóc menyasszonyoknak oda kell rá figyelniük.
Bár a lakodalmakat rengeteg szokás övezi, ma már minden pár eldöntheti, hogy alkalmazza-e őket vagy sem. Az ifjú párok saját igényeik szerint tervezik meg a nagy napot, hiszen ez róluk szól, kivéve, ha egy ízig vérig palóc lagziról van szó. Mert akkor viszont vannak olyan főbenjáró bűnök, amiket könnyen elkövet az ember, ha nem figyel a szokásokra. Mutatjuk az 5 legfontosabb szokást, ami a palóc menyasszonyok életét nehezíti.
A mai világban már a menyasszonyok megveszik maguknak a csokrot, majd a nagy napon a kezükbe veszik és kész. No de nem Palócországban. Ott ugyanis az a szokás, hogy a menyasszony csokrát a vőlegény családja készíti és ők adják át a menyasszonynak, amikor a vőlegény családja elmegy a szülői házhoz kikérni a lányt. A palóc szokások szerint a menyasszony kikérése gyakran színjátékos, tréfás esemény, ahol sokszor nem is a menyasszony jelenik meg először, hanem egy férfi „álmenyasszonynak" öltözik. Ezzel a bohózattal máris jól indul a nagy nap, majd amikor hivatalosan is kikérik a menyasszonyt együtt, nászmenetben indul meg a rokonság és az ifjú pár a templomba.
Nem csak a kikérésnél, de a lagzin is fontos szerepe van a bolondmenyasszonynak, vagy másnéven bakmenyasszonynak. A menyasszonyi ruhába öltöztetett férfi rokon vagy barát akkor jelenik meg, amikor a menyasszonyt megszöktetik a lagzin, így a vőlegény a keresésére indul. Ez idő alatt a násznép a bakmenyasszonyt táncoltatja. Manapság azonban egyre nehezebb olyan rokont vagy barátot találni, aki bevállalja a tradicionális szerepet.
A palóc tájegységen és felvidéken az a szokás, hogy a lagzi férfi résztvevőire bokrétát tűznek. Ez tulajdonképpen egy bizonyíték arra, hogy valóban részt vehet a lakodalmon. Akin nincs bokréta, azt nem engedik be a lagziba. Ennek azonban ára van. A bokrétákért cserébe a férfi vendégek fizetnek, majd a begyűjtött pénzt a bokrétát osztogató koszorúslányok szétosztják egymás között zsebpénzként. Erre jobb ha figyel minden palóc menyasszony, ha nem szeretne a rokonok rosszalló pillantásainak kereszttüzébe kerülni.
Szintén jellemzően palóc szokás, hogy a pár előtt elkötik az utat. A nászmenet útját fiatal legények vagy gyerekek állják el, akár fából készült sorompóval vagy kötéllel, ezzel tiltakozva, hogy ne vigyék el a településről a fiatal lányt. Az átkelés feltétele általában, hogy a vőfély „kiváltja” a menetet borral, pálinkával vagy pénzzel, gyakran versben könyörögve. Néha még tréfás próbákat is adnak az útonállók: például a vőlegénynek dalolnia, a menyasszonynak táncolnia kell. Erre jobb ha felkészül a pár, ha palóc területen van a lagzi, hogy kéznél legyen valami, amivel kiváltják az átkelést, különben bent maradnak.
Palóc lagzikban gyakori, hogy az ifjú párral mézet etetnek a lakodalom helyszínén, azért, hogy édes legyen a házasságuk. Ugyanekkor tányért is szoktak törni, ami általában a menyasszony egy gyerekkori tányérja, amit otthonról hoz. Minél több darabra törik, annál hosszabb lesz a házasságuk, majd a darabokat közösen kell felsöpörniük, bizonyítva, hogy jóban-rosszban kitartanak egymás mellett.
A hagyományos menyecskeruha természetesen a palóc lagzikban is megvan, de sokszor ott újasszony-ruhába öltöztetik a menyecskét. Ez egy hagyományos népviselet, ami hímzett és sokrészes szoknyából áll és fejdíszből. A fejdíszen apró tükördarabok is vannak, ami a babona szerint visszaveri az átkokat, amiket az új asszonyra mondanak a rosszakarók. Ezt fontos tisztázni a szervezéskor, hogy lesz-e újasszony-ruha, mert akkor kell egy öltöztető, aki segíti a menyasszonyt, valamint be kell szerezni a pontos viseletet is.
Természetesen ezen szokások más tájegységeken is előfordulnak, hiszen a palócok akárhová is költöznek, viszik magukkal hagyományaikat. Így nem árt figyelnie ezekre azoknak a menyasszonyoknak is, akik esküvőjén a vendégek között van palóc vagy felvidéki magyar. A palóc menyasszonyoknak pedig érdemes átgondolniuk, hogy a hagyományokból mennyit építenek be a lagziba, hiszen mindenki azt szeretné hallani a nagy napja után, hogy „ez egy nagyon jó lakodalom volt, amit sokáig emlegetni fogunk!"
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.