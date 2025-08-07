Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 7., csütörtök

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
illatkapszula

Unod magadra spiccelni az illatokat? A jövő parfümjét a bőröd alá fogják ültetni

Shutterstock - Body Stock
illatkapszula millenniál techimádó piercing
Pópity Balázs
2025.08.07.
Az illatok új korszakba léptek: a hordozható illatkibocsájtó-technológia már nemcsak csuklóra ragasztható lesz, hanem a tested részévé válik. A fejlesztők szerint nem sokára piercingbe integrálható parfümchipek érkeznek, amelyek az aktuális hangulatodra reagálva bocsátanak ki illatfelhőket.

A parfümipar évszázadok óta ugyanazt csinálja: te megnyomod a pumpát, aztán vagy tetszik, vagy nem. Egy-egy elhibázott választás hetekig veled maradt. A jövő AI vezérelt, hordozható illatkibocsátó-technológiája viszont teljesen új játszóteret nyit: nem neked kell döntened, az AI dönt helyetted. A testhőmérsékleted, a pulzusod, sőt a stressz-szinted alapján automatikusan választja ki az ideális illatjegyeket, és adagolja is őket – akár akkor is, ha már rég elfelejtetted, hogy parfüm van rajtad.

illat, parfüm, piercing
Az ott a jövő parfüme. Akár egy köldökpiercingben is hordhatod az illatod.
Forrás: Stone RF

A jövő parfümje: a cél nem az, hogy jól érezd az illatot – hanem hogy jobban működj tőle

Az új generációs parfümök nem csábítanak, hanem a szervezetedet optimalizálják. Hangulatjavítás, fókusznövelés, alvássegítés, szorongáscsökkentés – és mindezt nem egy aromagyertya intézi, hanem egy fülbevaló méretű illatkapszula, ami szó szerint rajtad van. A FreeYourself és az Escent.ai fejlesztései már molekuláris szinten dolgoznak: az illatot funkcionális eszközként használja. A rendszer folyamatosan figyeli, milyen állapotban vagy, és az illatmolekulák kombinációját ehhez igazítja. Ha stresszes vagy, jön a levendula. Ha fáradt, jön a citrus. Ha álmos, jön valami borsos, mentás, ébresztős kombináció. Te meg csak szippantasz – és jobban leszel.

Piercingként viselhető illat hack

A fejlesztők szerint a technológia nemsokára piercing formájában is érkezik. Fülbe, köldökbe vagy kulcscsontra ültethető illatchip, ami nem foglal helyet, nem lehet otthon felejteni, és nem törik el, mint egy parfümös üveg. 

Ezek a miniatűr, testközeli kapszulák:

  • érzékelik a test reakcióit (pl. pulzus, hőmérséklet, bőrfeszültség),
  • időzíthetően vagy impulzusra bocsátanak ki illatot,
  • appal vezérelhetők, sőt: személyre szabható napirend szerint működnek,
  • cserélhető illatkapszulákkal frissíthetők – akár hetente új illatprofilt kapsz.

Illatkultusz 2030-ban

A hordható parfümök piaca az előrejelzések szerint 2030-ra elérheti az 1 milliárd dolláros forgalmat. A Z generáció és a techimádó millenniálok nemcsak illatokat akarnak, hanem élményt, funkciót és kontrollt. Egy AI-vezérelt illatkibocsátó nemcsak azt mondja meg, mi áll jól neked – hanem azt az illatot adagolja, amire épp szükséged van.

