"Borostás vagyok, ne nyúlj hozzám!" – Meglepő ok, amiért sok nő nemet mond a szexre

Te mindig előkészülsz, mielőtt szexelsz pasiddal? Vagy inkább kihagyod az aktust, ha borosták jelennek meg rajtad? Egy új felmérés szerint a nők inkább elkerülik a testi érintkezést, ha nem érzik tükörsimának magukat.

Te is kerülöd a szexet, ha nem vagy tükörsima?

Forrás: Shutterstock

Ha szex, akkor csak a sima ügy játszik

A kutatás 2000 nőt faggatott ki, a hölgyek 80 százaléka pedig elmondta, mindig előkészül, mielőtt ágyba bújik a partnerével. A barátnők és feleségek több mint harmada pedig azt nyilatkozta, inkább nem szexel a párjával, ha borostásnak érzi a lábát.Ezért náluk akár kéthetente vagy még gyakrabban is elmaradhatnak az együttlétek.

Nem csak a szőr(telenség) a fontos

A szőrös lábak mellett, a megkérdezett nők több mint fele nem hajlandó szexelni, ha nem zuhanyzott le előtte, 48 százaléka akkor sem, ha nem mosta meg a fogát, de olyanok is akadnak, akiket a borostás hónaljuk is feszélyez.

Önbizalmat ad

Lehet, hogy te is így vagy ezzel, mert a nők többsége azt mondta, számukra önbizalmat ad, és nyugodtabbnak érzik magukat a fürdőszobai előkészületekkel és a borotválkozással egy-egy összebújás előtt. Az önmagukról való gondoskodás fontosságát, és a partnerük iránti tiszteletet érzik ebben. Azt is lényegesnek tartották, hogy egy szexi fehérneművel vagy parfümmel is feldobják a hangulatot. Egyes pszichológusok megerősítették, hogy akár egy kisebb higiéniai rutin is rendkívüli módon pozitív hatással lehet a nők hangulatára és a saját testükről kialakított képre.

Mi a helyzet a pasikkal?

Ha elvárod a párodtól, hogy mosson fogat, zuhanyozzon le, vagy, hogy ne hozza be a szennyes ruháját a hálószobába, akkor az eddig kutatások eredményei szerint gondolkodsz, mivel a nők többsége ezt várja a férfiaktól egy hancúr előtt. A férfiakat a felmérések eddigi tárháza alapján, pedig a leginkább a kellemetlen szagok zavarják, de nem feltétlenül várnak el egy egyórás zuhanyzást előtte.

A megosztó reggeli szex

Ami a leginkább megosztja a párokat, az a reggeli szex gondolata, mégpedig elsősorban higiéniai szempontból. Szexuálpszichológusok szerint azonban, ha olyan pózokat használsz a pároddal, amivel elkerülitek egymás leheletét, vagy nem csókoljátok szájon egymást, akkor egy óriási egészségbombával indíthatjátok a napot. A reggeli bujálkodás a szexuális életed fontos és igen egészséges pontja lehet, ugyanis erősíti az immunrendszered, sőt, jó kis fogyókúra, mivel a szexszel percenként akár öt kalóriát is elégethetsz a tudományos vizsgálatok szerint. Az ilyenkor felszabaduló hormonokkal pedig a munkanap előtti stresszt is csökkentheted.