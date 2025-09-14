Képeslap buktatta le Marilyn Monroe-t: így őrizte magánéletét – FOTÓ

A kert nem csupán a ház kiterjesztése. Egyszerre menedék, nyugalom és okos megoldás a kíváncsi tekintetek ellen. Marilyn Monroe is pontosan tudta ezt, hiszen Beverly Hills-i otthonát olyan tudatosan elrendezett kert vette körül, amely egyaránt szolgálta a szépséget és a magánélet védelmét. Lesd el a sztártól ezt a kertrendezési tippet, és felejtsd el a sorfalszerű sövényeket!
Hollywood legcsillogóbb színésznője, Marilyn Monroe imádott a reflektorfényben tündökölni, de az otthona körül mindennél jobban vágyott a nyugalomra és a fesztelen kikapcsolódásra. Egy 1956-os képeslap remekül szemlélteti, hogyan oldotta meg ezt egy zseniális kertrendezési trükkel. A sztár Beverly Hills-i házát gondosan megtervezett kert ölelte körbe, ahol minden sövény, fa és évelő virág a magánéletét védte. Nem égig érő tujákkal rejtőzködött, hanem művészien rétegzett ültetéssel.
A Garden Buildings Direct szakértői szerint a hollywoodi sztár technikája, a háromszintes ültetés ma is bárki számára megvalósítható. A színésznő kertjében az első szintet az évelők adták – olyan virágok és dísznövények, amiket elég egyszer elültetni, hogy évről évre visszatérjenek. A trükk, hogy a magasabb növények kerüljenek hátrébb, a ház felé, míg az alacsonyabbak előre, az utcafront felé. Így nemcsak eltakarják a kilátást, de játékos, színes keretként is szolgálnak a kertben.
A középső szinten cserjék és gondosan metszett sövények védték a ház alsó szintjeit. Ez a megoldás nemcsak a kíváncsi lesifotósokat tartotta távol, hanem igazi zöld paravánt vont a színésznő otthona köré. Ha te is szeretnéd kipróbálni, ne a kerítés mellé ültess sövényt, hiszen a terasz vagy pihenősarok köré telepítve sokkal intimebb hangulatot teremthetsz.
Végül a felső szint, a fák. Marilyn Monroe előkertjében a gondosan kiválasztott fajták a felső ablakokat is védték. Ha csak nyáron vágysz plusz intimitásra, a lombhullatók a legjobbak, ha azonban télen is szereted kizárni a külvilágot, az örökzöldek lesznek a te kedvenceid. Igaz, több árnyékot adnak, amit a kertrendezéskor érdemes mérlegelni.
Marilyn Monroe kertje nem a túlburjánzó dzsungelről szólt, hanem a magánélet esztétikus, nem hivalkodó megteremtéséről. A színésznő ezzel remekül megmutatta, hogy nem kellenek teljesen zárt kerítések és monoton tujasorok ahhoz, hogy távol tartsuk a kíváncsi szempárokat az otthonunktól. A sztár kertje több mint 70 évvel később is azt üzeni, hogy a szépség és a magánélet nem zárják ki egymást. Némi tudatos tervezéssel pedig te is megteremtheted ezt az intim, mégis stílusos környezetet, ahol se a szomszédok, se más járókelők nem leshetik meg az otthonod békéjét.
