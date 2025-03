Tervezd meg a kerted - növénytársítások kártevők és gyomok ellen

A kerttervezés nem könnyű feladat, különösen annak, aki nem rendelkezik túlságosan nagy területtel, mégis, minél több növényt szeretne elültetni. Akár konyhakertet, akár virágoskertet gondozol, mielőtt ültetésbe fogsz, gondosan tervezd meg, mit mivel ültetsz el. Ezúttal leginkább a konyhakertről lesz szó, hiszen annál nagyobb bosszúság nincs is, mint amikor tavasztól készülsz rá, hogy kora nyártól késő őszig a saját terményeidet fogyaszd, de a sok munka ellenére is kevés vagy rossz a termés, tönkreteszik a kártevők. Erre is kiváló megoldást jelent a megfelelő növénytársítás.

A növénytársítás lényege, egymás támogatása, védelme

Amikor növénytársításról beszélünk, akkor gyakorlatilag a növényeink együttéléséről van szó. Ahogy egyetlen ember sem képes hosszú távon akárkivel együtt élni, és igyekszik maga köré olyan embereket begyűjteni, akikkel hasonlóak az igényeik, ugyanakkor kiegészítik egymást, úgy a növények esetében is fontos, hogy jó hatással legyenek egymás fejlődésére, támogassák egymás egészséges növekedését és egészségének megőrzését, megvédje egyik a másikat olyan kártevőktől és kórokozóktól, amelyek ellen önmagában nem képes megfelelően védekezni. Ha a növényeink „boldogak”, hosszú ideig gondoskodnak a kertész jólétéről, miközben öröm lesz rájuk, a kertre nézni.

Kártevők ellen gyógy- és fűszernövényekkel

A fűszernövények és a gyógynövények nemcsak finomak és egészségesek, de a zöldségek, gyümölcsök közé ültetve kiváló kártevőriasztók is. Az illatukban van a titok, még az emberi orrnak kellemes illatok közül is sok olyan van, amely más állatokat kifejezetten irritál.

Növénytársítások levéltetvek és más károkozó rovarok ellen

A levéltetvek bosszantó kis lények, amelyek nagyon elszaporodhatnak, ha nem védekezünk ellene. A különböző biológiai, azaz természetes növényvédő szerek mellett sokat tehetünk azzal is, ha már az ültetéskor gondolunk rá, hogy mi az, ami esetleg elriaszthatja ezeket a kártevőket.

Bármilyen két sor zöldség közé vagy a növények mellé ültethetsz fokhagymát, ánizst, remek választás a csalán, a kamilla, a koriander és a levendula is, ahogy a metélőhagyma is. A levendula és a menta a hangyákat is elűzheti, a takácsatkák pedig a hagymával vannak faséban. A kapor is jó választás, de ne mindegy, mivel ülteted.