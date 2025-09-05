Sosem hallott kulisszatitkok a Megasztár mestereiről - Exkluzív interjú Kerényi Virág divattervezővel

Kerényi Virág hazánk egyik legelismertebb divattervezője, ezúttal stylist oldalát is megmutatja a közönségnek: ő öltöztette ugyanis az idei Megasztár mestereit, Tóth Gabit, Marics Petit és Curtist a promóforgatás és a válogatók során, míg Herceg Erika megjelenéséért Kiss Márk felelt. A megújult műsor szeptember 6-án este indul a TV2 képernyőjén, ennek apropóján pedig kifaggattuk Virágot, mit kell tudni a sztárzsűri ouftitjeiről, illetve néhány kulisszatitokba is beavatott minket.

Tóth Gabit, Curtist és Marics Petit Kerényi Virág divattervező öltöztette a Megasztár válogatásain és a forgatások során

Forrás: TV2

A Megasztár divatja

A válogatóadások felvételein Kerényi Virág lett az idei Megasztár három mesterének stylistja, aki szakmai tudásával segíti a sztárokat, hogy öltözködésben is a legjobbat hozhassák ki magukból.

“Nálam mindig az az első, hogy megnézem, kikkel is dolgozom együtt” – kezdte Virág.

A divattervezőnek sarkalatos pont, hogy a partnerei miben érzik jól magukat vagy, hogy az adott életszakaszban, milyen stílust képviselnek. Alapvetően mindig a múzsáiból indul ki, és belőlük inspirálódik. Ebben az esetben mindhárom sztár különböző karakter, akik különböző stílust is képviselnek, ezeket figyelembe véve próbált igazodni az outfitek összeállításához.

Fontos, hogy a mesterekre adott ruhák önazonosak és nem mellesleg komfortosak is legyenek, hiszen egy-egy forgatási nap akár 12 órán keresztül is eltart, így nem mindegy, miben ülik azt végig a sztárok.

Virág természetesen saját extravagáns és egyedi stílusát is felhasználta a szettek kiválasztásakor, amit a sztárok nagy örömmel fogadtak, hiszen többükkel már jó ideje dolgozik együtt a divattervező.

Az nem titok, hogy Marics Petivel már második évada dolgozom együtt. Ő szerintem nagyon szereti, amit csinálok, tök jól megtaláltuk a közös hangot. Tóth Gabival is nagyon régóta ismerjük egymást és dolgozunk együtt. Ráadásul neki van több táskája is tőlem, úgyhogy tőle se áll távol ez a világ. Egyébként úgy gondolom, hogy Curtis-szel is nagyon könnyű ilyen szempontból együtt dolgozni, mert ő meg nagyon hozza ezt a kicsit kosaras, kicsit rossz fiús hangulatot, ami pedig abszolút én vagyok lány verzióban. Imádom a színeket meg a printeket, és ezt Curtis is nagyon szereti

– mesélte Virág.