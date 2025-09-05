Sosem hallott kulisszatitkok a Megasztár mestereiről - Exkluzív interjú Kerényi Virág divattervezővel

Kerényi Virág hazánk egyik legelismertebb divattervezője, ezúttal stylist oldalát is megmutatja a közönségnek: ő öltöztette ugyanis az idei Megasztár mestereit, Tóth Gabit, Marics Petit és Curtist a promóforgatás és a válogatók során, míg Herceg Erika megjelenéséért Kiss Márk felelt. A megújult műsor szeptember 6-án este indul a TV2 képernyőjén, ennek apropóján pedig kifaggattuk Virágot, mit kell tudni a sztárzsűri ouftitjeiről, illetve néhány kulisszatitokba is beavatott minket.
A válogatóadások felvételein Kerényi Virág lett az idei Megasztár három mesterének stylistja, aki szakmai tudásával segíti a sztárokat, hogy öltözködésben is a legjobbat hozhassák ki magukból.
“Nálam mindig az az első, hogy megnézem, kikkel is dolgozom együtt” – kezdte Virág.
A divattervezőnek sarkalatos pont, hogy a partnerei miben érzik jól magukat vagy, hogy az adott életszakaszban, milyen stílust képviselnek. Alapvetően mindig a múzsáiból indul ki, és belőlük inspirálódik. Ebben az esetben mindhárom sztár különböző karakter, akik különböző stílust is képviselnek, ezeket figyelembe véve próbált igazodni az outfitek összeállításához.
Fontos, hogy a mesterekre adott ruhák önazonosak és nem mellesleg komfortosak is legyenek, hiszen egy-egy forgatási nap akár 12 órán keresztül is eltart, így nem mindegy, miben ülik azt végig a sztárok.
Virág természetesen saját extravagáns és egyedi stílusát is felhasználta a szettek kiválasztásakor, amit a sztárok nagy örömmel fogadtak, hiszen többükkel már jó ideje dolgozik együtt a divattervező.
Az nem titok, hogy Marics Petivel már második évada dolgozom együtt. Ő szerintem nagyon szereti, amit csinálok, tök jól megtaláltuk a közös hangot. Tóth Gabival is nagyon régóta ismerjük egymást és dolgozunk együtt. Ráadásul neki van több táskája is tőlem, úgyhogy tőle se áll távol ez a világ. Egyébként úgy gondolom, hogy Curtis-szel is nagyon könnyű ilyen szempontból együtt dolgozni, mert ő meg nagyon hozza ezt a kicsit kosaras, kicsit rossz fiús hangulatot, ami pedig abszolút én vagyok lány verzióban. Imádom a színeket meg a printeket, és ezt Curtis is nagyon szereti
– mesélte Virág.
Virág elárulta, hogy elsőre csak annyi kikötést kapott a felkérés során, hogy egy drámai, dívás, vörös szőnyeges megjelenést állítson össze. A régi ismertség miatt a tervező egyből tudta, hogy Gabi imádja az arany, ezüst és metálos színeket, és a fejdíszek is közel állnak hozzá. Így az irány rögtön megvolt: legyen sok, drámai és extravagáns. Az összeállításhoz Virág egy korábbi láncos kollekcióját vette alapul, amivel egy új-zélandi pályázaton finalista is volt. Ennek a kollekciónak a leegyszerűsített változatát használta Gabi karjaira és vállaira.
„Mindenki tudja, hogy Gabinak nagyon jól állnak a fűzők, mert nagyon szép alakja van, és nem mellesleg nagyon szereti is ezeket a ruhadarabokat, úgyhogy az ő esetében is abból inspirálódtam, amit ő maga szeret.”
Virág elárulta, hogy teljesen elvarázsolta az énekesnőben rejlő kettősség:
Én Gabiban nagyon szeretem azt, hogy bejön reggel a stúdióba egy otthoni szettben, smink-haj, minden nélkül, egy tök szép, természetes csajként, bepattan a sminkbe, felöltözik és három óra készülődés után berúgja az ajtót, felrobbantja a képernyőt, és ámuldozik mindenki, hogy úristen, ki ez a nő!
„Most jött el én időm!” – mesélte nevetve Virág, akiről érdemes tudni, hogy filmeken, balettelőadásokon és az operában nőtt fel. Rendszerint a kalapdákban, backstageben, jelmeztárban töltötte az idejét. Pályafutását is a fejdíszekkel kezdte, és ezek alapozták meg mai stílusirányzatát. „Rólam abszolút el lehet azt mondani, hogy én mindenféleképpen a sokból indultam. Szokták is rólam mondani, hogy sok az, amit csinálok. Szerintem inkább show-bizos.”
A divattervező azt is hozzátette, hálás azért, hogy négy évvel ezelőtt merte vállalni saját extravagáns, szegecses stílusát, mert mostanra minden márkában, kollekcióban találkozik ezzel az irányzattal.
„Örülök, hogy ebbe például akkoriban mertem beleállni, és mertem azt mondani, hogy ez igenis jó lesz, ennek van helye, és ez nem csak az én agymenésem.”
Egy műsorban teljesen más szemmel nézzük a karaktereket, a ruhákat és a képi világot. A hírességek világszerte szemkápráztató öltözetekben szerepelnek a tévében, és ez nincs másképp a hazai sztárokkal sem. Ezeket a szetteket a kamerák, a díszlet és a színpadi csili-vili világára tervezik, így, ha ezekben a ruhákban vonulnának a sztárok az utcán, az természeteszesen sokkoló lenne mindannyiunk számára.
„Én mindig valahogy úgy próbálok stylingolni, hogy emlékezetes legyen az a szett, amiben az adott személy ül.”
Ez a taktika sikeresnek bizonyult, hiszen már most legendás outfiteket láthattunk a mestereken. Kerényi Virág elárulta azt is, hogy örült ennek a lehetőségnek, hiszen így több emberhez tud eljutni az az extravagáns stílus, amit ő évek óta képvisel, egyre több maximalista jegyet láthatunk az utcai öltözködésben is, így könnyebben emészthetőek lesznek az általa tervezett megjelenések is.
