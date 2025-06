Óriási bejelentést tett a TV2: Ördög Nóra új műsorvezetőtárssal lép a Megasztár színpadára,Tóth Gabi fontos szerepet kap

Az idei Megasztár zsűritagjai között foglal helyet Tóth Gabi, Herceg Erika, Curtis és Marics Peti. A korlátok nélküliség ráadásul nem csupán a véleménynyilvánításban, de az énekesek sokszínűségében is megmutatkozik majd, mivel a szakmai szempontok mellett a szórakoztató faktor is nagyobb hangsúlyt kap a műsorban. A Megasztár háziasszonya, Ördög Nóra pedig új műsorvezetőtársat kap, Szépréthy Roland személyében.

Ördög Nóra új műsorvezetőtársat kap a Megasztárban

A Megasztár zsűrije idén nemcsak véleményt nyilvánít majd, hanem segíti is a versenyzőket

Tóth Gabi, Herceg Erika, Curtis és Marics Peti dönt majd az idei jelentkezők sorsáról, ám nemcsak ez lesz a feladatuk. Idén mesterként terelgetik majd az énekeseket, már a középdöntőben is ők adják az első feladatot a választottjaiknak. Aki sikeresen teljesíti a feladatot és túljut a kihíváson, a megszokott párbajjal kerülhet közelebb az élő show-hoz. Ám idén nem minden párbajgyőztes kerül be a top versenyzők közé.

A Megasztár új zsűrije

A zsűritagok őszinte és határozott egyéniségként egymást és a jelentkezőket sem kímélik majd, annak érdekében, hogy megtalálják azt a 12 előadót, aki az élő show-ban bizonyíthatja a tudását, és végül lehetősége nyílik elnyerni az Év Hangja címet és az ezzel járó fődíjat.

„A vadonatúj zsűrin túl Ördög Nóra mellett is egy friss arcot, Szépréthy Rolandot láthatják majd a nézők műsorvezetőtársként, ráadásul műsor struktúrája is tartogat meglepetéseket, ennek egyik fő eleme, hogy idén a zsűritagok mesterként is egyengetik majd az énekesek útját. A véleménynyilvánítás és a tehetségek terén is ledőlnek a korlátok, valamint a szakmai szempontok mellett a szórakoztató faktorra is ráerősítünk a TV2 ikonikus tehetségkutatójában" — idézte a Bors Fischer Gábort, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatóját.

Erika elmondta, hogy nagyon élvezte a castingokat, és neki biztosan nagy küzdelmei lesznek a zsűritársakkal.

„A mestertársaimmal biztos, hogy nagy küzdelmeink lesznek, hogy a legjobb énekeseket szerezzük meg, pláne, hogy Gabival és velem együtt két drámakirálynő is helyet foglal majd a zsűripultban" — viccelődött Erika.