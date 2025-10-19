A nagy férfi divatkódex 2025 őszén: minden, amit tudnod kell, ha trendi pasi akarsz lenni

Férfiak (és barátnőik, anyukáik, feleségeik, lánytesóik) figyelem! Most vessük kicsit a pillantásunkat arra, hogy melyek a legdivatosabb színek, anyagok, fazonok 2025 őszén. Ez a kisokos nektek készült, hogy megmutassuk, melyek a rossz időben is hordható, legtrendibb, legstílusosabb darabok.

Divatos férfiak figyelem! Ezek lesznek a legtrendibb darabon idén ősszel

Forrás: Shutterstock

2025 őszi divatkisokos férfiaknak

Tombol az ősz, és te csak most kapcsoltál, hogy a tavalyi szettjeid idén már nem annyira menők, és érdekel, hogy melyek 2025 őszén azok az elegáns vagy lazább, hétköznapi outfitek, amelyekben igazán divatos lehetsz? Akkor figyelj, mutatjuk, mit érdemes beszerezned! Lássunk is hozzá!

Legtrendibb őszi ruhadarabok

Kabátok, dzsekik

Az ősz legfontosabb darabjai a kabátok. A következő típusokkal tuti nem lősz mellé.

Bomberdzseki

Elegáns, de főleg sportos. Ez lesz a legjobb szaladgálós kabátod a rossz időben, a hétköznapok során.

Bőrdzseki

Az örökzöld darab, ami már 60 évvel ezelőtt is szexi volt egy pasin. Ha beruházol egy igazán minőségi darabra, akkor garantált, hogy sosem megy ki a divatból.

Ballonkabát

Ha már az örökzöldeknél tartunk, nem hagyhatjuk ki a ballonokat sem. Manapság már különböző anyagokból (akár műbőrből is), más-más színekben megtalálhatod a hozzád illőt.

Szövetkabát

Egy oversized barna vagy bézs kabáttal azonnal sokkal elegánsabb lehetsz. Ha egy fontos alkalmon kell megjelenned − színházban, randin −, vagy csak hétköznap is extrább a stílusod, akkor választ ezt a szövetcsodát.

Ha gyapjú az anyaga, az plusz pont, mert nem fogsz majd fázni benne.

Fleece, azaz gyapjas kabát

Itt nem a csajos verziókra gondolunk ám, hanem a pasis, sportosabb fazonokra, amelyeknek kicsit túrázós a hangulatuk. Egy őszi kirándulásra, esti sütögetéshez életmentő lesz.

Felsők

Két irány igazán hangsúlyos idén: a sima, letisztult, minta nélküli pólók és pulcsik, és a csíkos pólóingek. Az első csoportba elegáns, de mégis kényelmes szabású, igazi alapdarabok tartoznak, amelyeket minden szetthez használhatsz.

A csíkos pólóing pedig a letisztultság szöges ellentéte. A 80’-as évekből „megörökölt” trend játékos és bohókás hatású, amivel feldobod majd a szürke őszi hangulatot.

Kombinálni kicsit nehezebb ezt a ruhadarabot, de bátran kísérletezhetsz, hogy mennyi szín fér még bele egy-egy outfitbe.