A nagy férfi divatkódex 2025 őszén: minden, amit tudnod kell, ha trendi pasi akarsz lenni

Férfiak (és barátnőik, anyukáik, feleségeik, lánytesóik) figyelem! Most vessük kicsit a pillantásunkat arra, hogy melyek a legdivatosabb színek, anyagok, fazonok 2025 őszén. Ez a kisokos nektek készült, hogy megmutassuk, melyek a rossz időben is hordható, legtrendibb, legstílusosabb darabok.
2025 őszi divatkisokos férfiaknak
Tombol az ősz, és te csak most kapcsoltál, hogy a tavalyi szettjeid idén már nem annyira menők, és érdekel, hogy melyek 2025 őszén azok az elegáns vagy lazább, hétköznapi outfitek, amelyekben igazán divatos lehetsz? Akkor figyelj, mutatjuk, mit érdemes beszerezned! Lássunk is hozzá!
Legtrendibb őszi ruhadarabok
Kabátok, dzsekik
Az ősz legfontosabb darabjai a kabátok. A következő típusokkal tuti nem lősz mellé.
Bomberdzseki
Elegáns, de főleg sportos. Ez lesz a legjobb szaladgálós kabátod a rossz időben, a hétköznapok során.
Bőrdzseki
Az örökzöld darab, ami már 60 évvel ezelőtt is szexi volt egy pasin. Ha beruházol egy igazán minőségi darabra, akkor garantált, hogy sosem megy ki a divatból.
Ballonkabát
Ha már az örökzöldeknél tartunk, nem hagyhatjuk ki a ballonokat sem. Manapság már különböző anyagokból (akár műbőrből is), más-más színekben megtalálhatod a hozzád illőt.
Szövetkabát
Egy oversized barna vagy bézs kabáttal azonnal sokkal elegánsabb lehetsz. Ha egy fontos alkalmon kell megjelenned − színházban, randin −, vagy csak hétköznap is extrább a stílusod, akkor választ ezt a szövetcsodát.
Ha gyapjú az anyaga, az plusz pont, mert nem fogsz majd fázni benne.
Fleece, azaz gyapjas kabát
Itt nem a csajos verziókra gondolunk ám, hanem a pasis, sportosabb fazonokra, amelyeknek kicsit túrázós a hangulatuk. Egy őszi kirándulásra, esti sütögetéshez életmentő lesz.
Felsők
Két irány igazán hangsúlyos idén: a sima, letisztult, minta nélküli pólók és pulcsik, és a csíkos pólóingek. Az első csoportba elegáns, de mégis kényelmes szabású, igazi alapdarabok tartoznak, amelyeket minden szetthez használhatsz.
A csíkos pólóing pedig a letisztultság szöges ellentéte. A 80’-as évekből „megörökölt” trend játékos és bohókás hatású, amivel feldobod majd a szürke őszi hangulatot.
Kombinálni kicsit nehezebb ezt a ruhadarabot, de bátran kísérletezhetsz, hogy mennyi szín fér még bele egy-egy outfitbe.
Nadrágok
Minél bővebb és lazább, annál jobb! Ha már szinte rálépsz, akkor abból tudhatod, hogy megtaláltad a jó méretet. Divatosak a farmer anyagok és az elegánsabb irodai darabok is, akár csíkos mintával, vagy sima szürke/kék színekben.
Textilek választéka
A velúr és kordbársony különösen népszerűek a kabátokban és nadrágokban, mert melegséget és eleganciát sugároznak. A bőr és tweed is gyakori, mivel klasszikus és időtálló megjelenést biztosít és a legtöbb alkalomra megfelelő viselet.
2025 ősz férfi divatszínek
Felejtsd el a feketét, a barnák mennek nagyot az idén! A színtípusodnak megfelelően dönthetsz a csokoládé, a mogyoró, de a fahéj mellett is. Hódítanak a természetes, földszínű paletták, azaz a föld, barna, bézs, agyag. Ezekből óriási választékot találsz a boltokban.
Melegebb, barátságosabb hangulatot kölcsönöznek a ruháknak, így szereted majd ezeket viselni a hidegebb időszakokban.
Méret útmutató
Aki bírja az oversize fazonokat és szereti a ruhái rétegezését, annak ez a pár hónap lesz a Paradicsom. Viselhetsz bővebb szabású kabátokat, laza pulcsikat, bő nadrágokat, mindben divatos leszel.
Még a funkcionalitásukat tekintve is kényelmesek és praktikusak. Nyugodtan rétegezhetsz több bő darabot is, idén belefér a lazaság.
Ha még szívesen inspirálódnál a férfi divattrendeket illetően, akkor kattints a videóra!