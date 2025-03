Másold le Bruce Willis stílusát – Erre az 5 alapdarabra van szükséged

Bruce Willis ma ünnepli 70. születésnapját, és ugyan betegsége miatt már rég nem láttuk a vörös szőnyegen, vagy éppen a képernyőn, szerencsére az elmúlt évtizedekben rengeteg fotó készült róla, hogy szemügyre vehessük stílusát. A színésznek köszönhetünk olyan ikonikus filmeket, mint a Drágán add az életed vagy a Red. Bruce Willis igaz ikon, aki a férfias stílus példája. Ruhatára egyszerű, néhány alapdarab tökéletes kombinációjából tevődik össze, így könnyen inspirálódhat belőle bármelyik férfi. Mutatjuk, hogyan legyen olyan a gardróbod, mintha maga Bruce Willis lennél.

Bruce Willis gyakran viselt kalapot a szettjeihez.

Forrás: Getty Images

Öltözködj úgy, mint Bruce Willis

Bruce Willis stílusa főleg farmerekből, pólókból, ingekből, és egy-egy izgalmas kiegészítőből áll. Sosem volt a feltűnő ruhák kedvelője, ám annál inkább preferálta az egyszerű férfias megjelenést. A vörös szőnyegen főleg szmokingban és öltönyben láttuk, a hétköznapokban és filmjeiben pedig megmutatta, hogy nincs szüksége túl sok ruhára ahhoz, hogy férfi stílusikon legyen.

Bőrkabát

A bőrkabát, bőrzakó és bőrdzseki minden mennyiségben megtalálható volt Bruce Willis ruhatárában. Bruce Willis bőrkabátjai mindig vittek egy kis vagányságot a megjelenésébe. Mintha minden pillanatban egy valóságos akciófilmhős lett volna, akár a forgatásról, akár a hétköznapokról beszélünk.

Bruce Willis bőrkabátban.

Forrás: WireImage/Getty Images

Napszemüveg

Még a vörös szőnyegre sem lépett a színész egy pár egyedi napszemüveg nélkül. A feltűnő formák helyett a klasszikus stílusokat választotta, legyen szó kerek lencséről vagy hosszúkásról.

Bruce Willis napszemüveg.

Forrás: Getty Images

Egyszerű pólók

A khaki, a fekete és a fehér pólók Bruce Willis gardróbjának elengedhetetlen darabjai. Filmes karakterei is gyakran viseltek egyszerűbb fehér pólókat. Akcióhősről van szó, nem divatikonról, de a hétköznapi öltözködéshez így is tökéletes inspiráció.

Bruce Willis az egyszerű pólókat kedvelte.

Forrás: WireImage/Getty Images

A pólóhoz passzoló ing

A fehér póló nem teljes egy hozzá illő rövidujjú ing nélkül. Ugyan a pólókat a színész önmagukban is hordta, de nem egyszer láttuk egyenes szabású rövidujjú ingben, amit nem gobolt be, hanem pólót viselt alatta. Ezt a stílust is könnyen lemásolhatod.