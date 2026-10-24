Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 24., szombat Salamon

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
körkép

Ez az ősz legdögösebb kabátja: luxushatást ad, és minden szettet feldob

körkép árak őszi divat kabát
Váradi Melinda
2026.10.24.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Puha, látványos és ellenállhatatlanul nőies a szezon kedvence. Ezek a vagány kabátok nemcsak a hűvös napokon jönnek jól, hanem a legegyszerűbb összeállítást is pillanatok alatt divatossá és különlegessé varázsolják.

Ahogy egyre hidegebbre fordul az idő, előkerülnek a meleg kabátok, de idén nem kell választanunk a praktikum és a látványos megjelenés között. A rövid műszőrme darabok egyszerre kínálnak komfortot és feltűnő stílust, miközben a retró hangulatot modern, nőies részletekkel ötvözik. Nem véletlen, hogy egyre több divatrajongó választja őket a klasszikus gyapjúkabátok és a sportos dzsekik alternatívájaként.

A műszőrme kabátoknál nincs divatosabb ősszel.
A műszőrme kabátoknál nincs divatosabb ősszel.
Forrás: 123rf
  • Egy látványos alapdarab teljesen új hangulatot adhat az őszi ruhatáradnak. 
  • Ezekkel könnyedén elkerülheted a túlzsúfolt, nehézkes összhatást.
  • Árakkal, lelőhelyekkel mutatjuk a szezon legsikkesebbjeit.

Az ősz legdögösebb kabátja: műszőrme dzsekik árakkal

A rövid fazon különösen sokoldalú: kiemeli a derékvonalat, optikailag nyújthatja a lábakat, és remekül működik magas derekú nadrágokkal, miniszoknyákkal vagy akár elegáns midi ruhákkal is. A műszőrme textúrája önmagában is karakteres, ezért egy ilyen kabát akkor is meghatározza az összhatást, ha alatta egészen egyszerű ruhadarabokat viselsz. 

Ha a letisztult eleganciát kedveled, válassz fekete vagy krémszínű modellt, amelyet egyenes szárú nadrággal, finom kötött felsővel és bokacsizmával kombinálhatsz. Az eredmény visszafogott, mégis luxushatású lesz. A bevállalósabb összeállításokhoz a csokoládébarna, a karamell, a szürke vagy a merészebb színek is remek választást jelentenek. Egy farmerrel és sportcipővel lazább, hétköznapi megjelenést kapsz, míg egy rövid szoknyával, harisnyával és magas sarkú csizmával igazi esti szetté alakíthatod a kabátot. Akár a klasszikus eleganciát, akár a vagány városi stílust kedveled, galériánkban megtalálod majd a kedvencedet!

Sinsay, 9595 Ft
Even&Odd/Zalando, 19 490 Ft
Bershka, 25 995 Ft
H&M, 15 995 Ft
Mohito, 25 995 Ft
Reserved, 27 995 Ft
Stradivarius, 20 995
1 / 7
Sinsay, 9595 Ft

Ezek is érdekelhetnek még:

Meglepő szín robbant be a divatba: így viseld a királynői árnyalatot

A barna és a fekete uralmát egy igazán karakteres árnyalat törheti meg.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu