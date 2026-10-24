Ez az ősz legdögösebb kabátja: luxushatást ad, és minden szettet feldob

Ahogy egyre hidegebbre fordul az idő, előkerülnek a meleg kabátok, de idén nem kell választanunk a praktikum és a látványos megjelenés között. A rövid műszőrme darabok egyszerre kínálnak komfortot és feltűnő stílust, miközben a retró hangulatot modern, nőies részletekkel ötvözik. Nem véletlen, hogy egyre több divatrajongó választja őket a klasszikus gyapjúkabátok és a sportos dzsekik alternatívájaként.

A műszőrme kabátoknál nincs divatosabb ősszel.

Forrás: 123rf

Egy látványos alapdarab teljesen új hangulatot adhat az őszi ruhatáradnak.

Ezekkel könnyedén elkerülheted a túlzsúfolt, nehézkes összhatást.

Árakkal, lelőhelyekkel mutatjuk a szezon legsikkesebbjeit.

Az ősz legdögösebb kabátja: műszőrme dzsekik árakkal

A rövid fazon különösen sokoldalú: kiemeli a derékvonalat, optikailag nyújthatja a lábakat, és remekül működik magas derekú nadrágokkal, miniszoknyákkal vagy akár elegáns midi ruhákkal is. A műszőrme textúrája önmagában is karakteres, ezért egy ilyen kabát akkor is meghatározza az összhatást, ha alatta egészen egyszerű ruhadarabokat viselsz.

Ha a letisztult eleganciát kedveled, válassz fekete vagy krémszínű modellt, amelyet egyenes szárú nadrággal, finom kötött felsővel és bokacsizmával kombinálhatsz. Az eredmény visszafogott, mégis luxushatású lesz. A bevállalósabb összeállításokhoz a csokoládébarna, a karamell, a szürke vagy a merészebb színek is remek választást jelentenek. Egy farmerrel és sportcipővel lazább, hétköznapi megjelenést kapsz, míg egy rövid szoknyával, harisnyával és magas sarkú csizmával igazi esti szetté alakíthatod a kabátot. Akár a klasszikus eleganciát, akár a vagány városi stílust kedveled, galériánkban megtalálod majd a kedvencedet!