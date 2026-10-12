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őszi divat

A nagymamád is viselte, most újra menő: ez a meglepő retró kabát uralja az őszt

őszi divat kabát retró
Váradi Melinda
2026.10.12.
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Vannak divatdarabok, amelyekről azt hittük, örökre a múltban maradnak, aztán egyszer csak újra meghódítják az utcákat. Egy retró kabát pontosan ilyen: különleges, zsinóros záródásával a nagymamák gardróbját idézi, miközben a modern őszi szettek egyik legizgalmasabb darabjává válik.

A divat újra és újra visszanyúl a múlt kedvenceihez, és az idei őszi szezonban egy igazán karakteres darab kerülhet a figyelem középpontjába. A frog fastening kabát első pillantásra talán ismerős lehet: olyan fazon, amely akár a nagymamád ruhatárában is lapulhatott, most mégis frissnek és kifejezetten stílusosnak hat.

Ha nézelődtél már a kabátok között, biztosan te is láttad már a retró fazont a kínálatban
Ha nézelődtél már a kabátok között, biztosan te is láttad már a retró fazont a kínálatban.
Forrás: 123rf
  • A kabát különleges megoldása egészen más karaktert adhat a legegyszerűbb összeállításnak is. 
  • A régi idők stílusa új köntösben: egy klasszikus fazon váratlanul modern kedvenccé válhat. 
  • Azoknak is izgalmas választás lehet, akik szeretnének kitűnni a tömegből.

Ez a retró darab az ősz kedvence: hódít a frog fastening kabát

A különleges elnevezés az úgynevezett frog closure záródásra utal. Ez a megoldás apró hurkokból és hozzájuk kapcsolódó gombokból vagy csomózott díszekből áll, amelyeket gyakran zsinórból készítenek. A hagyományos gombolással szemben ez a részlet sokkal díszesebb, és azonnal felismerhető karaktert ad a kabátnak. A megoldás a kínai ruházat hagyományos záródásaitól kezdve a katonai egyenruhákon át a magyar hagyományos népviseletig számos ruhadarabon megjelent. Nem véletlen, hogy a részlet egyszerre idézi a régi idők eleganciáját és a praktikus, időtálló öltözködést. Egyszerre nosztalgikus és könnyen beilleszthető a mai ruhatárba.

A Napóleon stílusú dzseki legfontosabb ismertetőjegye a zsinóros záródás, amely általában az elején, egymás fölött sorakozik. A hurkok és a hozzájuk illeszkedő gombok nem csupán funkcionálisak, hanem látványos díszítőelemek is. Ettől a kabát akkor is karakteres marad, ha egyébként letisztult szabású és visszafogott színű. A klasszikus változatok között gyakran találkozhatunk gyapjúból vagy vastagabb szövetből készült darabokkal, amelyek jól illenek az őszi időjáráshoz. A sötétkék, a fekete, a szürke és a bézs különösen sokoldalú választás, de a burgundi vagy az olívazöld árnyalatok is izgalmas alternatívát jelenthetnek.

Bár a klasszikus öltözködés világából merít, egyáltalán nem kell hozzá tetőtől talpig retró összeállítást választanod. Éppen ellenkezőleg: a modern és a hagyományos darabok találkozása teszi igazán érdekessé ezt a trendet. Farmerrel és bokacsizmával például lazább, hétköznapi összeállítást hozhatsz létre. Egy egyenes szárú nadrág, egy egyszerű kötött felső és egy karakteres záródású kabát tökéletes választás lehet munkába vagy városi programokhoz. Ha szereted a nőiesebb megjelenést, egy térd fölé vagy térd alá érő szoknyával, harisnyával és magas szárú csizmával is kombinálhatod.

A letisztult, elegáns összeállításokban szintén megállja a helyét. Egy fekete nadrág, egy finom kötött pulóver és egy strukturált táska mellett a kabát díszes záródása éppen annyi különlegességet ad a megjelenéshez, amennyire szükség van. Ha pedig a réteges öltözködés híve vagy, egy vékony garbóval vagy inggel is viselheted. A színekkel is érdemes játszani. A semleges árnyalatú kabátok szinte bármilyen ruhatárba beilleszthetők, míg egy bordó vagy sötétzöld változat önmagában is hangsúlyos darab lehet. 

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