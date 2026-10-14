Meglepő szín robbant be a divatba: így viseld a királynői árnyalatot

Ha eddig úgy gondoltad, hogy az elegáns megjelenés titka a semleges színekben rejlik, itt az ideje újratervezni a ruhatáradat. A 2026-os őszi-téli szezon egyik legfeltűnőbb divatszíne ugyanis a királyi lila, amely a legnagyobb divatházak bemutatóin is kiemelt szerepet kapott. A Victoria Beckham, a Celine, a Valentino, a Loewe és a Tory Burch kifutóin is feltűnő árnyalat egyszerre sugároz luxust, játékosságot és magabiztosságot.

A lila igazi királynői árnyalat: ez a szín uralja a szezont a barna mellett.

Forrás: 123rf

Búcsút inthetünk a megszokott őszi színeknek?

A kifutók új kedvence egészen más hangulatot hoz a ruhatárba.

Egyetlen jól megválasztott darabbal is kipróbálhatod a szezon legmerészebb trendjét.

Az ősz divatszíne az elegáns lila

A királyi lila – vagy bíbor – évszázadokon át a hatalom, a gazdagság és a nemesség jelképe volt. Magas ára és ritkasága miatt csak császárok, királyok és a legmagasabb rangú egyházi vagy nemesi méltóságok viselhették, a törvények sokszor tiltották a használatát a kívülállók számára. Az árnyalat már szerencsére nem csak a kiváltságosoké, de az biztos, hogy tudni kell viselni ahhoz, hogy tényleg csinos legyen. Idén ősszel nem csupán egy apró színfolt a visszafogott összeállításokban: éppen az a cél, hogy magára vonzza a tekintetet.

Míg a burgundi az elmúlt időszakban fokozatosan a hétköznapi ruhatár egyik sokoldalú alapszínévé vált, a királyi lila merészebb szerepet kap. A divat szerelmesei más élénk árnyalatokkal kombinálják, és nem félnek attól sem, hogy első pillantásra szokatlannak tűnő párosításokat próbáljanak ki. Egyik legnagyobb előnye, hogy egészen más karaktert mutat attól függően, milyen színekkel társítod. Ha szereted a feltűnő, kreatív összeállításokat, a limezölddel való kombináció friss, modern hatást kelt. A vajsárga lágyabb kontrasztot teremt, míg rózsaszínnel párosítva kifejezetten játékos, divatos összhatást érhetsz el.

A merész színkombinációk elsőre talán szokatlannak tűnhetnek, de éppen ettől lesz izgalmas ez a trend. Nem szükséges tetőtől talpig lilába öltöznöd: egy nadrág, egy blézer, egy kötött pulóver vagy akár egy táska is elég lehet ahhoz, hogy becsempészd a királyi árnyalatot a mindennapjaidba. Ha pedig igazán trendkövető szeretnél lenni, ne feltétlenül a fekete vagy a barna mellett dönts, hanem kísérletezz egy másik élénk színnel is.