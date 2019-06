Magyarország Szépe 2019: Nagypál Krisztina lett hazánk legszebb lánya

Véget ért a Magyarország Szépe 2019-es döntője. Az idei verseny győztese, hazánk legszebb lánya Nagypál Krisztina lett, a tavalyi győztes, Szarvas Andrea adta át neki a koronát.

Vasárnap este rendezték meg a Magyarország Szépe versenyt. A zsűri nem volt könnyű helyzetben, ugyanis mind a 16 finalista gyönyörű nő. Dönteni azonban kellett, a választás pedig Nagypál Krisztinára esett.

Nagypál Krisztina második udvarhölgye, Csonka Rebeka, első udvarhölgye pedig Gaál Tímea lett.

Krisztina Budapesten él a kedvesével. A sport mindig is fontos volt számára, tizenkét évig táncolt versenyszerűen akrobatikus rockyt és latintáncokat. Idén júniusban államvizsgázik a Metropolitan Egyetemen, emberi erőforrás szakon. A verseny által szeretne új tapasztalatokat, kapcsolatokat szerezni. Úgy gondolja, a leendő királynőnek nemcsak külsőleg kell szépnek lennie, hanem legalább olyan fontosak a belső értékei is. Nagyon szereti az állatokat, egy cicája és tengerimalaca van, akinek a születésénél is jelen volt.