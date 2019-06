Magyarország Szépe - Emlékszel még rájuk? Íme, az elmúlt öt év győztesei

Vasárnap kiderül, ki képviselheti hazánkat a Miss World szépségversenyen Thaiföldön. A Magyarország Szépe döntőjébe tizenhat lány jutott be, közülük választ ma este a zsűri és a közönség. A legtöbb szavazatot begyűjtő lánynak a tavalyi győztes, Szarvas Andrea adja át a koronáját. Cikkünkben most visszatekintünk az elmúlt öt év versenyeire, felelevenítjük, hogy kik voltak azok a lányok, akik a világversenyen is megmérették magukat.