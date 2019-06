Az érzékeny bőr legjobb barátja: az Aloe vera

Már az ókorban is használták gyógyászati célokra az Aloe verát, ami a szépségiparnak is rendkívül fontos, természetes alapanyaga. A pozsgás hosszú leveleinek kocsonyás belseje bőrnyugtató, sejtregeneráló, gyulladásgátló hatású. Széles körű hatása miatt sokféle kozmetikumban megtalálható. Mutatjuk is a kedvenceinket!