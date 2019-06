Még hogy a kor számít! Gyönyörű modellek 60 felett

Igor Gavar orosz fotóművész egy korábbi projektjéből egész modellügynökség született, ahova 45 év feletti modelleket keresnek. A fotós blogjában egy egész sorozatot szentelt nyugdíjasok stílusának, lenyűgözte őt az idősebb nemzedék.

Nem sokkal később létrehozta modellügynökségét Oldushka néven. Kizárólag 45 év feletti modellek kapnak itt lehetőséget, legtöbben mégis 60 felettiek, és gyönyörűek. A természetes szépség, az öregedés talán újra méltó helyet foglal el a mai felgyorsult társadalmunkban.

Bizony, 75 és 100 között is van élet, ráadásul nem is akármilyen. Ha a jó egészség megadatik, ebben a korban is lehet szárnyalni, kibontakozni, stílusosnak lenni, és ünnepelni az életet. Íme, 6 nő, akik éppen így tesznek!