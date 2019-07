A mindig bájos és csodaszép Dobó Ágit legtöbbször gyönyörűen kisminkelve láthatjuk közösségi oldalán, most azonban megmutatta, hogyan fest smink nélkül, igazi valójában.

Dobó Ági megmutatta, mekkora a kontraszt aközött, amikor profi sminkes veszi kezelésbe, és amikor egy szimpla reggelen, ahogy ő fogalmaz, „anyaüzemmódban” például úszni viszi nagyobbik fiát. A legnagyobb természetességgel vállalja fel mindkét arcát, hiszen nem minden pillanat a tökéletességről szól, habár hozzá kell tennünk, hogy az egykori szépségkirálynő smink nélkül is csodaszép.

Sztárok smink nélkül: gyönyörűek vagy felismerhetetlenek?

Számtalan alkalommal írtunk már a smink áldásos hatásairól, de arról is, hogy milyen előnytelen lehet, ha egy-egy sminktermékkel nem jól bánunk, vagy éppen rengeteget használunk belőle. Egy biztos, mindenkinek azzal együtt szokjuk meg a vonásait, ahogyan rendszeresen látjuk, legyen ez bármennyi smink is, így meglepő lehet, ha éppen máshogyan, akár teljesen natúr külsővel mutatkozik az illető. A meglepetés persze lehet pozitív, de negatív is. Hogy van ez a sztárok esetében?