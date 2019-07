Susan Sarandon 72 évesen új tetoválást varratott magára.

Susan Sarandon 70 fölött is vagány és bevállalós, nemrég például még egy újabb tetoválást is bevállalt. A munkát pedig nem is bízta akárkire: a New York-i tetoválóművésznél, Joshua Lordnál járt.

Miután elkészültek, közös fotót is posztoltak a szalon előtt és természetesen a színésznő a művet is megmutatta, amely egy kalitkát és egy belőle kirepülő madarat ábrázol.

Lapozás után közelebbről is meg lehet csodálni a tetkót: