Ahogy megírtuk, Rubint Réka a Lilu YouTube-csatornájára készült videóban mutatta meg, hogyan sminkel és hogyan él a mindennapokban. Amíg felkerült az arcfesték, Réka a családjuk életéről, szeretetről, összetartozásról is mesélt.

Réka elmondta, hogy nemcsak a fellépésein és a rendezvényein fontos számára, hogy csinos legyen, hanem otthon is szívesen visel sortot vagy passzosabb pólót, nem hagyja el magát. „Fontos a férfinak a látvány, lássa, hogy anya még mindig rendben van” – szögezte le, ahogyan azt is, Norbi előtt otthon nem sminkel különösebben, ugyanis férje imádja a natúr arcát, pláne, hogy anno úgy ismerte meg. Hozzátette azt is, ma már a praktikum és kényelem is számít, nem ragaszkodik a magas sarkúhoz, szívesen visel sarut vagy lapos cipőt, aminek Norbi nagyon örül. „Nem szereti azt, hogy ha magas sarkúban vagyok. Könyörög érte, hogy saruban vagy papucsban legyek, fóbiája, hogy én magasabb vagyok nála magas sarkúban” – mesélte el Réka Lilunak.