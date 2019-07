A fullasztó nyári hőségben előfordulhat, hogy a könnyedebb, légies illatú parfümünket sincs kedvünk magunkra fújni, mert azt is túlságosan testesnek, fojtónak érezzük. A parfümökben ráadásul alkohol van, ami bánthatja a nyári melegben a bőrünket, és foltot is hagyhat rajta. Parfümök helyett válts inkább testpermetre, ami nemcsak illatos, de még fel is frissíti a testedet és a lelkedet. Mutatjuk is a kedvenceinket!