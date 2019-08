Meglepő képet posztolt Instagram-oldalára Marton Adrienn, akit leginkább szépen kisminkelve szoktunk látni. Habár sok makeupot nem használ, ugyanis a természetesség híve, a gyönyörű szeplőit talán most látjuk először. A kétgyermekes anyuka mindenféle smink nélkül is csodaszép.

Sztárok smink nélkül: gyönyörűek vagy felismerhetetlenek?

Számtalan alkalommal írtunk már a smink áldásos hatásairól, de arról is, hogy milyen előnytelen lehet, ha egy-egy sminktermékkel nem jól bánunk, vagy éppen rengeteget használunk belőle. Egy biztos, mindenkinek azzal együtt szokjuk meg a vonásait, ahogyan rendszeresen látjuk, legyen ez bármennyi smink is, így meglepő lehet, ha éppen máshogyan, akár teljesen natúr külsővel mutatkozik az illető. A meglepetés persze lehet pozitív, de negatív is. Hogy van ez a sztárok esetében? Megmutatjuk!